A Poitiers, les lycéens et les étudiants sont dans la rue plutôt qu'en cours ce matin

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

A Poitiers, les lycéens et étudiants sont dans la rue plutôt qu'en cours ce matin. Ils sont un peu plus d'une centaine à protester contre la réforme du bac et de l'entrée à l'Université. Lycéens et étudiants sont en train de rejoindre les cheminots en gare de Poitiers ce matin à la gare.