A Poitiers les Restos du Coeur s'attendent à battre le record du nombre de bénéficiaires

Ce lundi, en début d'après-midi, au centre de la Demi Lune à Poitiers, la dizaine de bénévoles des Restos du Cœur a accueilli au compte-gouttes, mesures sanitaires obligent, les bénéficiaires qui avaient pris rendez-vous. Dans le Poitou, les responsables s'attendent à devoir accueillir dans les prochains jours un nombre de bénéficiaires en battant tous les records historiques, pour le moment 273 familles et 658 adultes parmi les bénéficiaires.

des bénéficiaires accueillis au compte-gouttes pour respecter la distanciation © Radio France - Vincent Hulin

En tous cas, côté bénévoles, autour de Sylvie Moriceau, (Présidente départementale des Restos du Coeur de la Vienne) les forces vives sont toujours présentes et avec un grand sourire "Les bénévoles avaient hâte de se retrouver et cette fois les personnes peuvent entrer pas longtemps, car on est en mode dégradé mais ça va, nous avons depuis ce matin énormément d'appels de personnes qui ne connaissent pas les restos du cœur, et qui ont entendu que la campagne d'hiver reprenait." Derrière son bureau, Franciane, l'une des plus anciennes bénévoles affiche un large sourire derrière son masque "Je suis heureuse d'être là pour rendre service aux gens et surtout aux enfants, et aux bébés. C'est toujours ma passion d'être là pour les autres, ça me réchauffe le cœur".

On trouve de tout sur les étagères des restos du coeur © Radio France - Vincent Hulin

Les bénévoles, ils sont tops!

Nadia repart les cabas plein de fruits, légumes, conserves, pâtes " Il n'y en a pas pour 15 jours mais au moins c'est déjà ça de moins à acheter dans les grands magasins, et puis ici, on est bien accueilli on discute de tout et de rien. Ca fait 7 ans que je viens et je vois souvent les mêmes visages chez les bénévoles, ils sont tops!"