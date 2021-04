À Poitiers, un dispositif pour aider les entrepreneurs dans le BTP

C'est ce qu'on appelle une EITI, une Entreprise d'Insertion par le Travail Indépendant, un dispositif mis en place par l'État, pour aider à l'insertion des entrepreneurs du BTP. À Poitiers, c'est l'Agence pour l'égalité entrepreneuriale qui a décidé de le développer.

Depuis janvier dernier, elle a permis à 13 personnes de travailler sur des chantiers de rénovation. Comme Dalila, qui est en train de travailler sur un appartement. Avant, elle était au RSA et elle ne trouvait pas de chantier. Maintenant, elle touche le SMIC.

"Un entrepreneur qui n'arrive pas à trouver du travail, il est embêté. Il vient voir l'Agence et il peut avoir au moins un mois de chantier par mois. C'est mieux que rien", sourit Dalila.

Difficile de se lancer sans "portefeuille de clients"

C'est l'avantage de ce dispositif, se félicite Sourabad Saïd Mohamed, délégué général de l'Agence pour l'égalité entrepreneuriale de Poitiers : "Ce qu'on veut, c'est que l'entrepreneur soit beaucoup plus serein et puisse se projeter, plutôt que d'être dans une espèce de précarité permanente".

Parce que se lancer en indépendant, ce n'est pas toujours évident, nous rappelle Sourabad : "Il faut avoir une capacité commerciale, développer son portefeuille de clients."

Ce dispositif permet également d'aider des professionnels qui touchent le RSA. Dans la Vienne, ce chiffre a augmenté de 10% en 2020. Grâce à l'EITI, ils sont directement mis en relation sur des chantiers.

Sortir de la précarité

Pour Julien, qui rénove un appartement dans la résidence Le Parvis, à Poitiers, c'est surtout l'occasion d'arrondir ses fins de mois. Il va gagner entre 300 et 400 euros de plus. "On a toujours besoin de plus de travail. Quand on veut créer sa société, on espère grandir, on espère prospérer, on espère se développer."

Actuellement, ce sont trois chantiers qui sont en cours, le prochain projet est une possible rénovation d'une radio à Niort.