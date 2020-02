A Poitiers un job dating de l'intérim au coeur du quartier

Un job dating de l'intérim dans un quartier de Poitiers c'est l'initiative que l'on doit à la Mission Locale d'Insertion du Poitou. 11 agences d'intérim ont pu ainsi accueillir et renseigner près de 80 demandeurs d'emplois, avec des missions à la clé.

Poitiers, France

Si tu ne vas pas à l'agence d'intérim, l'agence d'intérim viendra à toi! C'est un peu le credo de la Mission Locale d' Insertion du Poitou qui avait organisé ce mardi une matinée au Centre d' Animation des Couronneries. De 10h à 12h, 11 agences d'intérim étaient donc présentes sur la trentaine que compte Poitiers, pour se faire connaitre et pour à terme pourquoi pas offrir du travail.

Moi je suis super open

Près de 80 demandeurs d'emplois ont répondu présent "Moi je suis super open, je suis étudiante et je cherche des petits boulots pour arrondir les fins de mois" prévient Joana "J'ai déjà bossé dans la restauration mais là je suis plus sur des missions sur le service à la personne, je n'ai jamais travaillé dans l'intérim mais des amis m'en ont dit le plus grand bien".

C'est la Mission Locale qui organise ça les rassure

Ophélie Couret, de la mission locale confirme que le choix du lieu est opportun "Les demandeurs d'emploi, parmi les plus jeunes notamment, ne font pas spécialement la démarche de se rendre dans les agences d'intérim, notamment celles situées du côté de la gare ou en centre-ville. Là, pas de problème nous sommes au cœur du quartier, c'est la Mission Locale qui organise ça les rassure, ils sont plus en confiance."