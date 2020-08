Poitiers : un nouvel espace de co-working "chic et sympa"

Un espace de co-working de plus ? Pas tout à fait. Au 13bis boulevard du Pont Joubert à Poitiers, dans un ancien atelier de vente de pièces détachées qui aurait pu devenir un loft, c'est finalement quatre petites entreprises qui ont installé leurs valises à l'étage. Au rez-de-chaussée, un grand volume en commun avec coin cuisine, terrasse donnant sur le Clain, un espace de bureaux modulables et l'idée d'ouvrir ce lieu à d'autres activités à vite fait tilt comme nous l'explique Morgane la Directrice du Quai :" Le Quai propose un espace de co-working, la location de salles de réunions, d'espaces événementiels mais aussi des formations".

le Président et la Directrice du Quai devant l'espace restauration © Radio France - Vincent Hulin

Des trottinettes électriques et même un canoë

Marc-Antoine lui est le président du Quai, il reconnait qu'avec l'expérience du Covid c'est aussi l'occasion d'aller chercher une nouvelle clientèle. "Le télétravail n'est pas toujours évident, chez soi, ici on propose tous les outils pour faciliter le travail. Par exemple des salariés poitevins de groupes parisiens peuvent venir travailler au Quai pour quelques heures pour des journées ou demi-journées. On fait tout pour que les clients se sentent bien et on essaie de penser à tout, le Quai met à des dispositions des trottinettes électriques pour se déplacer dans Poitiers, et même un canoë pour naviguer sur le Clain et aller déjeuner à l’îlot Tison entre midi et deux. "