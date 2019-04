A Pont-à-Mousson, la dernière boulangerie d'un quartier fait appel à la solidarité pour ne pas fermer

Pont-à-Mousson, France

Vous connaissez peut-être la boulangerie des prémontrés à Pont-à-Mousson, le couple de boulangers qui la tient a mis en place il y a plusieurs années le système de baguette suspendue. Le principe : vous en payez une d'avance et elle sera offerte à une personne en besoin. Mais aujourd'hui, cette boulangerie fait elle-même appel à la solidarité. Les artisans sont en redressement judiciaire et se mobilisent pour ne pas fermer.

Située à 300 mètres de la touristique abbaye des prémontrés, l'emplacement parait idéal. Pourtant, la rue du camp voit défiler des voitures aujourd'hui mais plus beaucoup d'activité. Dans la boulangerie, Sylvie Kowalski, la soixantaine, attend les clients : "On voit moins de monde depuis qu'ils ont modifié le sens de circulation, mais aussi depuis qu'il y a de plus en plus de grandes surfaces en périphérie", explique cette ancienne institutrice qui a repris il y a 15 ans la boulangerie avec son mari qui travaillait alors dans une usine. "Cette rue était dynamique, la boulangerie est vieille de 200 ans... Aujourd'hui nous sommes le seul commerce encore ouvert."

Le couple de boulangers lance une pétition et une cagnotte pour s'en sortir

En redressement judiciaire depuis l'été 2018, le couple a dû se séparer de ses deux employés présents depuis le début de l'aventure. Un crève-coeur : "Ils faisaient partie de la famille" assure la gérante. "Ce n'était pas juste un numéro de pointage, c'était Damien et Charlène" renchérit son mari. Depuis, Sylvie assure seule la vente et Eric, lui, est à la fois aux fourneaux et en tournée. Car, si le tribunal prononce la liquidation le 26 avril prochain, ce n'est pas seulement le quartier Saint-Martin qui serait privé de tout commerce : Eric Kowalski livre également son pain dans 15 villages. "Je suis parfois la seule personne qu'ils voit de toute la journée" raconte le boulanger avant de poursuivre, ému : "Il y a un petit couple sur la plateau de Sainte-Geneviève, je leur amène le pain sur la table et ils sont bien contents de me voir. Ce sont des gens tellement gentils, je dirais presque que je suis en amour d'eux."

"On veut s'en sortir" Sylvie Kowalski, gérante de la boulangerie des Prémontrés Copier

Nouveau coup dur pour le couple de boulangers : la camionnette de tournée est tombée en panne il y a une semaine. Il a fallu trouver 1.700 euros pour les réparations. Aujourd'hui, avec 100 000 euros de dettes, le couple lance une cagnotte sur leetchi et une pétition. "Demander de l'argent pour un commerçant, ça paraît complètement absurde mais malheureusement aujourd'hui c'est le cas..." Sylvie Kowalski explique qu'en économisant le salaire de leur deux anciens salariés, il leur faudrait deux ans pour rembourser ce montant. Aujourd'hui, il faut donc convaincre le tribunal de la viabilité de la boulangerie. "Mais on veut se battre pour continuer, et continuer dans la dignité" assure-t-elle. Le couple compte sur le soutien moral des clients avec la pétition, un moyen aussi de les alerter : "Ce n'est pas une chose facile d'en parler" et le soutien financier des sympathisants, "s'ils peuvent nous aider à leur niveau" demande Sylvie Kowalski qui ira défendre leur dossier seule devant le juge dans trois semaines.

Les soutiens se multiplient

L'association des habitants du quartier Saint-Martin se mobilise à son tour pour la boulangerie, qui a aussi reçu la visite de la députée de la 6e circonscription, Caroline Fiat (la France insoumise). Le célèbre pâtissier Sébastien Gaudard a échanger avec le couple par téléphone et leur a également apporté son soutien. "Il est installé à Paris mais est originaire de Pont-à-Mousson, il a grandi dans le quartier et connaissait très bien la boulangerie" explique Antoine Kowalski, le fils des gérant. Les boulangers espèrent que l'élan de sympathie et de solidarité ne s'arrêtera pas là.

Le lien de la cagnotte leetchi.