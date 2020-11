A Pont de Roide, l'hypermarché tend la main au restaurant gastronomique

A l'Auberge Fleurie, restaurant gastronomique de Bief, aux portes du Haut Doubs, on s'est mis aux plats à emporter. Ça a plutôt bien marché pendant le premier confinement. Un peu moins pour le deuxième.

Pour éviter au client de se faufiler au fond de la vallée et franchir l'unique passerelle qui mène au village de Bief, Pascal Jacquet, le chef de l'Auberge a eu une idée : poser un utilitaire sur le parking de l'hypermarché de Pont de Roide, dans la vallée, pour y distribuer ses plats à ses clients. "J'ai eu cette idée de "drive" sur le parking de l'Intermarché. J'ai osé et je l'ai proposé à son patron. Non seulement, il a dit oui, mais il m'a proposé de m'accueillir à l'intérieur de la galerie", explique Pascal Jacquet.

"J'ai osé. Et sa réponse a dépassé mes espérances", dit Pascal Jacquet Copier

L'Auberge Fleurie,adresse gastronomique du Haut Doubs. © Radio France - Christophe Beck

Jean-Pierre Hory, le propriétaire de l'hypermarché, saute sur l'occasion. "J'ai préféré l'accueillir dans la galerie à l'abri des intempéries, car les restaurateurs payent le prix fort de ces deux confinements.".

La restauration à emporter est une activité nouvelle pour Pascal Jacquet qui lui a imposé de s'équiper et de s'adapter. "On s'y est mis de bon gré. Pendant le confinement du printemps, ça a très bien marché. Le jour de Pâques, près de 90 % des 110 habitants de Bief sont venus commander un repas, par solidarité. Aujourd'hui, avec l'automne, c'est plus tout à fait pareil".

Pascal Jacquet mise beaucoup sur la proposition de la galerie de l'hypermarché. "On y croit. On risque de transpirer. Les premières commandes sont plutôt encourageantes".

La première distribution des plats de l'auberge aura lieu ce mardi à Pont de Roide.