À Pornic et Saint-Brevin, les supermarchés resteront fermés les dimanches matins

Les supermarchés n'ouvriront toujours pas leurs portes les dimanches à Pornic et Saint-Brevin-les-Pins à l'avenir. Depuis cinq ans, les moyennes et grandes surfaces ont signé une convention en ce sens avec les mairies et la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Elles acceptent de ne pas ouvrir les dimanches matins pour valoriser les marchés dominicaux dans les deux communes, et le commerce de centre-ville. Cet accord a été renouvelé lundi 26 juin pour cinq nouvelles années.

ⓘ Publicité

Unique en Pays de la Loire

Un cas unique en Pays de la Loire, et très rare dans le grand ouest. L'objectif de cet accord est de préserver le tissu économique de centre-ville, notamment pendant la période très touristique de l'été. "C'est quelque chose d'important parce que l'été reste une période primordiale pour le commerce de littoral. C'est là où il y a beaucoup de touristes qui arrivent, une grosse activité. Si on a un bon chiffre d'affaires réalisé l'été, on peut tenir toute l'année", souligne Hugues Frioux, vice-président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire en charge du commerce et du tourisme.

Leclerc, Super U, Intermarché, Lidl et Fresh sont signataires de cet accord qui ne fonctionne que si toutes les enseignes jouent le jeu. "Évidemment, l'intérêt de Lidl c'est de savoir que ses concurrents ne sont pas ouverts et que la démarche va jusqu'au bout de valoriser les marchés dominicaux et le commerce de centre-ville le dimanche", note le représentant de Lidl, Antoine Lemelle.

"Tout le monde en bénéficie"

Car c'est bien de cela dont il s'agit, et cela ne profite pas qu'au petit commerce, rappellent les élus. "Plus on va attirer de monde, plus ça va générer des besoins. Donc les besoins vont se reporter tout le reste de la semaine dans les grandes et moyennes surfaces également. Tout le monde en bénéficie en fait", estime le conseiller municipal de Saint-Brevin, délégué à l'économie locale, Thierry Ouisse.

Commerces de centre-ville et grandes surfaces, même combat donc. David Dintrat, directeur du Super U de Pornic, acquiesce. "La grande surface arrive à vivre si le centre-ville est dynamique. Et pour avoir un centre-ville dynamique, il faut leur laisser le moyen de vivre, notamment via ce marché. Donc nous, on y trouve cet intérêt-là. Dans une ville qui n'est pas dynamique, on n'arrivera pas à faire de chiffre d'affaires", explique-t-il.

Seules exceptions prévues, les grandes surfaces pourront ouvrir les dimanches du Réveillon et de la Saint-Sylvestre. Les supérettes qui dépendent d'enseignes de la grande distribution, mais qui se trouvent dans le centre-ville, peuvent ouvrir le dimanche.