A Pornic, les restaurateurs "très mécontents" des critères de réouverture

Avec le déconfinement, le pont de l'Ascension et la réouverture prochaine des restaurants et cafés en terrasse, les stations balnéaires comme Pornic accueilleront des dizaines de milliers de visiteurs. Mais les commerçants craignent les restrictions gouvernementales, autant que la météo capricieuse.

Les vacanciers commencent à affluer sur le littoral, en Loire-Atlantique et en Vendée. A la faveur du pont de l'Ascension, et de la fin des restrictions de déplacement, la saison touristique débute enfin. A Pornic, le maire Jean-Michel Brard a hâte de voir les touristes revenir : "quote quote quote".

Fermeture des quais pour agrandir les terrasses

Selon Jean-Michel Brard, les restaurateurs sont "très mécontents" des conditions de réouverture des terrasses. Jusqu'au 9 juin, la jauge maximale est fixée à 50%, sauf pour les plus petites structures. Il faudra dans tous les cas créer des séparations entre les tables, déjà peu nombreuses. "Ils sont à la fois heureux de rouvrir, et très mécontents des critères de réouverture", résume le maire de Pornic. "Nous, on va augmenter la capacité en fermant nos quais, pour s'adapter. Mais on agrandit d'un côté, on divise de l'autre", déplore-t-il.

On agrandit d'un côté, on divise de l'autre.

"Les gens sont un peu désabusés, mais heureux de rouvrir quand même. Ils ont la conscience qu'il faut faire repartir la machine". Mais pour cette semaine du 17 mai, la pluie guette. De quoi largement décourager les restaurateurs, qui n'auraient aucun intérêt à ouvrir, et ne pas recevoir de clients. "Maintenant on ne dépend plus que d'une chose, c'est le critère météo", résume Jean-Michel Brard.

Appel au "civisme"

Le maire de Pornic, en tout cas, en appelle au civisme des visiteurs. "La police municipale, la gendarmerie, les services sont mobilisés" pour faire de la prévention et rappeler qu'il faut porter le masque, même en extérieur, même sur le littoral.

Mais il appelle surtout chacun à éviter de jeter trop de déchets dans la ville. "Avec la fermeture des restaurants, le volume de la restauration à emporter a énormément augmenté", diagnostique Jean-Michel Brard. Car cela a un coût pour la municipalité. "Environ 5 000 euros par weekend", estime-t-il. Mieux vaut donc emporter, selon lui, certains emballages avec soi et les jeter plus tard...