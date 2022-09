A Port-en-Bessin, les pêcheurs entre confiance et prudence à l'aube de la saison de la coquille Saint-Jacques

Après la crise du Covid en 2020, celle du Brexit en 2021, les pêcheurs normands doivent actuellement gérer la hausse du prix du carburant. Si l'Etat leur vient en aide, et que les conditions de travail et les pêches sont bonnes, les marins de la région s'inquiètent tout de même pour l'avenir.

A quinze jours de l'ouverture de la pêche à la coquille Saint-Jacques, la confiance se lit dans le regard des pêcheurs normands. L'impatience aussi. Celle de commencer une saison toujours profitable pour le commerce. Car la ressource est présente en abondance au large de nos côtes.

Il y a 10 ans, quand on atteignait les 10 000 tonnes pour la saison, c'était extraordinaire. Là, on a près de 110 000 tonnes de biomasse, c'est du jamais vu ! Jérôme Vicquelin, co-armateur de l'Alliance

C'est en réalité un important travail de préservation de ces mollusques bivalves qui porte aujourd'hui ses fruits. La mise en place des zones de jachère, de temps de pêche réduits à 1h30 maximum par jour, les limitations de taille de la coquille, un ensemble d'efforts fournis par la filière pour garantir la bonne gestion et la pérennisation de la ressource. L'assurance d'une pêche de qualité et de quantité pendant au mois quatre à cinq ans.

La pêche locale impactée par les crises mondiales

Mais si la saison de la Saint-Jacques est tant attendue, notamment du côté de Port-en-Bessin, c'est que le reste de l'année n'a pas été simple à gérer, malgré les bonnes pêches. Les crises se succèdent pour les marins. Voilà maintenant trois ans de suite qu'ils doivent composer avec des aléas qu'ils ne maîtrisent pas. Après le Covid-19, le Brexit, c'est le conflit russo-ukrainien qui a impacté fortement les pêcheurs, heurtés de plein fouet par la hausse galopante des prix du carburant.

"Les aides c'est bien mais même avec 20 centimes d'aide, on ne s'y retrouve pas, déplore Pierre Marie, patron du Pierre d'Ambre. Le gazole est à 1 euro, moins 20 centimes, on retombe à 80 centimes, bien loin d'il y a deux ans. Pendant le premier confinement, le litre était à 30 centimes. Evidemment, le coup est difficile à encaisser pour la profession, d'autant plus que le carburant est la charge principale des armateurs. En général, cela représente environ 40% du chiffre d'affaire des pêcheurs. "Aujourd'hui, ça monte à 50 ou 60% de nos revenus. Ca nous plombe complètement. On ramène au port une tonne par jour, donc si vous pêchez moins de 1000 euros la journée, vous êtes en négatif, vous sortez en mer pour rien", se désole Matthews Joignant, autre armateur portais.

Le calme de la Saint-Jacques avant une nouvelle tempête ?

Quelques centaines de mètres plus loin, sur le même quai, Grégory Gérard partage un sandwich avec ses matelots. Bulotier, il ne part plus en mer ramasser son coquillage de prédilection et attend avec impatience la saison de la coquille. "On a tout rangé, avec la canicule, l'eau est trop chaude et les bulots se sont enfouis dans le sable. C'est catastrophique ! Si les fortes chaleurs persistantes de la période estivale ont engendré des conséquences négatives sur certaines espèces, elles sont en revanche propices à la prolifération des coquilles Saint-Jacques, car le plancton dont elles se nourrissent s'est développé en quantité cet été.

La période automnale est donc attendue avec avidité. Elle marquera, à coup sûr, un moment salutaire pour les pêcheurs normands, aussi bien pour leur travail quotidien que pour leur porte-monnaie. Un moment de repos des méninges aussi, avant de replonger dans les crises et les conflits qui noircissent l'avenir. "Le climat, les éoliennes en mer, la cohabitation avec les étrangers, la pêche industrielle, les bateaux usines, tout ça peut nous fragiliser, on ne sait pas de quoi notre avenir sera fait", conclut Jérôme Vicquelin.