A Portet-sur-Garonne, des ventes records dans le magasin Camaïeu "pour soutenir les salariées"

Comme dans les 510 autres magasins en France, les six Camaïeu de Haute-Garonne ont définitivement baissé le rideau hier soir. A Rouffiac-Tolosan, Labège, Roques, Colomiers, Toulouse (place Saint Georges), mais aussi à Portet-sur-Garonne, où les clientes n'ont pas cessé d'affluer.

Tous les articles sont à moins 50%, les bacs débordent mais c'est surtout pour soutenir les salariées, que les clientes viennent en nombre et patientent à l'entrée. "Je trouve ça dommage de fermer cette enseigne où j'achetais tous mes vêtements" regrette Sandrine. Du soutien même à l'extrême pour Lucien qui a accompagné sa femme depuis Gaillac, dans tous les magasins du département.

Lucien et sa femme ont dépensé près de 250 euros en une journée dans 6 magasins Camaïeu. Copier

Il n'y a d'ailleurs jamais eu autant de ventes que ce samedi, même en périodes de soldes. Un chiffre exceptionnel qui servira à alimenter un fond de solidarité, reversé en partie aux salariés. Derrière la frénésie, l'émotion d'Aurélie, une vendeuse est palpable : "on l'a appris en même temps que tout le monde mercredi. On savait que le commerce est difficile, on espérait rester mais non, on s'en va. On ne sait pas à quoi va ressembler la suite". Elle a pu compter sur le soutien d'anciennes salariées et des conjoints des employées avant de fermer le rideau.

L'État s'est engagé à accompagner le reclassement des 2.600 salariés des 500 magasins Camaïeu.