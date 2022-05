"On a quasi retrouvé l'activité d'avant Covid", selon le directeur de l'office de Tourisme d'Amiens Métropole

"Le tourisme repart et repart fort à Amiens", constate le nouveau directeur de l'Office de Tourisme et des Congrès d'Amiens Métropole, Pierre-Yves Hurtevent, sur France Bleu Picardie. Le début de la saison touristique correspond à son entrée en poste en mois d'avril, et depuis, il observe un retour des touristes français comme étrangers, "on a quasi retrouvé le niveau d'activité d'avril 2019, qui est l'année de référence pour nous comme pour tous les pros du tourisme".

"On est vraiment sur une dynamique encourageante", salut Pierre-Yves Hurtevent, sur France Bleu Picardie. Les groupes sont de retour tout comme les touristes étrangers constate-t-il. Si la "page covid" semble tournée d'un point de vue sanitaire, il constate un changement durable dans les comportements "depuis les confinements, les gens réservent au dernier moment, c'est une habitude qui va durer".

Parmi les gros points forts de ce début de saison à Amiens, "le zoo cartonne littéralement", s'enthousiasme-t-il. "Sa fréquentation est en augmentation par rapport aux chiffres précédant la crise sanitaire". Le Zoo fête ses 70 ans cette année.

Même son de cloche au niveau du comité départemental du tourisme de la Somme. Pour le seul week-end de l'ascension, 90% des hébergements sont réservés, et on atteint des taux d'occupations de 50% à 70% pour les semaines à venir.