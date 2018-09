Nantes, France

C'est une question qu'on va sans doute encore beaucoup entendre, ce dimanche, au Min de Nantes. Où s'installeront les marchands, une fois que le marché d'intérêt national aura déménagé à Rezé, en janvier ? Chaque premier dimanche du mois (à part donc cette année en septembre et octobre où c'est le deuxième), de 150 à 200 marchands s'installent sous la halle qui accueille les grossistes de fruits et légumes, le reste de la semaine, sur l'île de Nantes. Ils y voient passer 3.000 visiteurs en moyenne. Mais à quatre mois maintenant du déménagement, cette question reste pour l'instant sans réponse.

Ce n'est pas possible que ça s'arrête !

"Nous avons déposé plusieurs dossiers", explique Bruno Buffard, le gérant de Dimexpo, qui organise les rendez-vous du dimanche. "Mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse à donner aux nombreuses personnes qui nous demandent où nous irons. Et ça commence un petit peu à nous inquiéter. C'est pas possible que ce rendez-vous s'arrête comme ça. C'est important, économiquement. Pour moi et pour les marchands."

L'important, c'est que nous trouvions un lieu couvert

Il espère que les brocantes et les vide-dressing pourront trouver leur place au nouveau Min, mais il a aussi fait des demandes dans plusieurs autres lieux de l'agglomération nantaise, sans vouloir en dire beaucoup plus pour l'instant. "L'important, c'est que nous trouvions un lieu couvert. Parce qu'avec le temps qu'il fait chez nous, en cas de pluie tout sera trempé. Il faut aussi qu'il y ait des parkings pour que les marchands puissent garer facilement leurs camions et les clients leurs voitures. Et pas question d'aller à 20 kilomètres de Nantes. Il faut que nous restions à proximité".