À Quelaines-Saint-Gault, les sans-abris disposeront bientôt d'un nouveau studio

Des travaux d'envergure ont commencé à Quelaines-Saint-Gault en début d'année. Ce village au sud de Laval construit un pôle socio-culturel comprenant un foyer pour les jeunes, des logements pour des travailleurs, une bibliothèque mais aussi un foyer pour les sans-abris. Depuis près de 30 ans, Quelaines-Saint-Gault dispose d'un logement pour les plus désœuvrés, ce qui est plutôt rare à la campagne. Un logement qui va donc déménager et qui est malheureusement souvent occupé.

Des hébergements d'urgence détériorés dans les grandes villes

Une petite cuisine, un lit et une salle de bains. Frank, 42 ans, a réservé pour 24 heures. Il a récupéré les clés à l'accueil de la mairie. "Je vais m'isoler un peu, me reposer, me doucher, manger et reprendre des forces. Heureusement qu'il existe encore ce genre d'endroits pour décompresser cinq minutes. Parce que la rue... c'est pas facile. Je ne souhaite ça à personne. Moi, j'y suis à la suite d'un accident de la route et une séparation. Je me retrouve à divaguer à droite, à gauche" raconte l'homme.

Le studio pour sans-abris dispose d'une petite cuisine, d'une table, d'un lit et d'une salle de bains © Radio France - Martin Cotta

Originaire de la Mayenne, Franck vadrouille dans plusieurs grandes villes. Des foyers, il en voit de moins en moins, mais ils sont bien souvent dans un état de délabrement. "Les gens qui sont admis là-dedans détériorent, ne respectent rien. Du coup, les mairies ferment ces lieux, et ceux qui essaient de s'en sortir se retrouvent vraiment dans la misère" observe le sans-abri.

De la nourriture à leur arrivée

L'hébergement d'urgence à la campagne est de bien meilleure qualité, ajoute Laurent Lefèvre, le maire de Quelaines-Saint-Gault. Le résident ne paye évidemment pas le service. "C'est entièrement gratuit. On donne même une réserve de nourriture à la personne quand elle arrive chez nous" ajoute l'élu. Près de 100 nuitées sont réservées chaque année dans ce studio.