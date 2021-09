A quelques jours de la fermeture, les salariés de l'usine Knorr manifestent à Strasbourg

Une centaine de salariés de l'usine Knorr de Duppigheim (Bas-Rhin) manifeste à Strasbourg ce lundi 20 septembre. L'entreprise qui compte 261 salariés doit fermer à la fin du mois de septembre.

En août, un accord a été trouvé entre le propriétaire du site alsacien, Unilever, et trois syndicats pour un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). L'accord propose aux salariés du site de soupes industrielles "plus de 80 postes disponibles au sein des sites Unilever en France". La CGT et FO ne l'ont pas signé.

Les salariés de Knorr protestent contre le plan de sauvegarde de l'emploi. © Radio France - Marie Maheux

