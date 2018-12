A quelques jours de Noël c'est l'effervescence sous les Halles de Tours

Tours, France

500 par-ci, 150 par-là, depuis quelques jours les commandes affluent chez les commerçants présents sous les Halles de Tours. La période des fêtes est cette fois bien partie : volailles, fruits de mer, alcools. Miguel Malherbe y est poissonnier depuis de nombreuses années :

Je suis parti sur les mêmes quantités que l'année dernière, on est sur une base de 150 commandes, tout ce qui est composition de plateau de fruits de mer ainsi que les huîtres bien sûr - Miguel Malherbe -

Même son de cloche chez ce volailler où les commandes sont montées au fur et à mesure : Frédéric Loriot

On est débordé et ce n'est pas terminé, ce n'est que le début. 500 commandes à réaliser pour le 24 décembre, malgré les événements il ne faut pas se plaindre - Frédéric Loriot -

En l'espace de quelques jours les commerçants vont réaliser le 1/4 de leur chiffre d'affaires annuel

C'est le cas de l'épicerie fine Clément, 23% du chiffre d'affaires de l'année se concentre sur la période de Noël et du nouvel an. "En temps normal sur six bouteilles de bulles, cinq sont des pétillants et une c'est du champagne" explique Henri Clément, "là c'est tout l'inverse car à Noël les gens se font plaisir"

A la question avez vous parfois des demandes un peu farfelues, Henri Clément répond : "pas plus tard qu'aujourd'hui on m'a demandé un alcool de salers avec un serpent à l'intérieur comme dans Les bronzés font du ski...bon ben çà on n'a pas !"