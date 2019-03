A Quettehou, les futurs travaux du centre ville entraînent une querelle avec les communes voisines

Quettehou, France

Quettehou est l'un des seuls points d’accès vers le littoral, un passage obligé du bocage vers la côte et de Barfleur vers Utah Beach. Cette commune, c'est un carrefour qui dessert les communes du Val de Saire et la côte. Chaque jour, ce sont entre 3 et 4 000 véhicules qui traversent le bourg dont environ 800 camions. Et en pleine saison, jusqu'à 10 000 véhicules traversent la commune.

Les travaux d’embellissement de la commune doivent débuter dans une semaine par l'assainissement et cela entraînera une fermeture de la circulation dès le lundi 1er avril pendant trois à quatre semaines. Les automobilistes et routiers devront faire un grand détour pour accéder aux communes de la côte.

Lundi après-midi, une trentaine de commerçants, artisans et ostréiculteurs des deux communes voisines sont donc venus demander au maire de Quettehou de reporter le début des travaux.

Les commerçants estiment que la date est mal choisie car c'est le début des vacances scolaires de printemps et traditionnellement le lancement de la saison estivale. Ces professionnels de la côte Est du Cotentin souhaitent que Quettehou décale ses travaux au mois de septembre prochain.

On ne peut pas se permettre de perdre le mois d'avril, déclare Christelle Gibon, porte-parole des commerçants saint-vaastais

Des commerçants étaient accompagnés par les maires de Saint-Vaast-la-Hougue et Réville qui demandent eux aussi un report après la saison estivale. Ils dénoncent le manque de concertation pour un projet aussi important pour la circulation dans ce secteur.

Quettehou est un carrefour important dans le Val de Saire, donc lorsqu'on a un projet qui impacte fortement l'activité économique et touristique de tout le secteur , il est vital qu'il y ait une concertation, estime Jean Lepetit, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue.

Une trentaine de personnes réunie dans la salle du conseil municipal de Quettehou © Radio France - Frédérick Thiébot

Yves Asseline, le maire de Réville, a rappelé l'importance des travaux d'assainissement chez son voisin de Quettehou, maisil estime que "même s'il n'y a pas de solution idéale, ces travaux devraient se faire à partir de septembre après la saison estivale".

La décision de reporter ou non sera prise ce mardi matin.

Le maire de Quettehou a écouté les arguments des uns et des autres tout en défendant son projet. Mais il a refusé de dire s'il est favorable ou non à un décalage de son programme de travaux.

Une réunion entre les trois maires concernés ainsi que le Conseil Départemental et la Communauté d'Agglomération du Cotentin qui participent au financement de ces travaux est prévue ce mardi matin. Et c'est seulement à l'issue que sera décidé ou non un report. Mais il est fort probable que les travaux de Quettehou soient finalement décalés après la saison estivale