A Quimper, il faut quatre mois pour refaire ses papiers d'identité

Entre l'arrivée de la nouvelle carte d'identité, la crise sanitaire et les rendez-vous non honorés, les délais s'allongent pour renouveler ses papiers. A la mairie annexe d'Ergué Armel, à Quimper, impossible de prendre rendez-vous avant 2022.

Adeline fait partie des chanceux. Elle a enfin dans ses mains la carte d'identité de son fils, après un mois et demi d'attente. "Ca a été assez long pour nous parce qu'on souhaitait partir à Dubrovnik et suite à ça on a dû plutôt aller à Centerparks", explique la mère de famille en riant. A la mairie annexe d'Ergué Armel, à Quimper, les agents reçoivent une vingtaine d'usagers par jour, rien que pour le renouvellement des pièces d'identité, le double qu'en temps normal.

Cet embouteillage n'est pas sans conséquence. "Par exemple des mariages qu'on ne peut plus faire le samedi parce qu'on se consacre uniquement aux pièces d'identité et aux passeports", affirme Carole, officier d'état civil. Depuis cet été, il faut compter au moins quatre mois pour avoir un nouveau passeport ou une pièce d'identité.

A Quimper, impossible de prendre rendez-vous pour une nouvelle carte d'identité avant 2022 ! Copier

L'arrivée de la nouvelle carte d'identité, qui a créé un certain engouement, explique en partie les délais. Le fait qu'elle soit biométrique complique aussi la procédure : il faut prendre les empreintes des citoyens sur des boitiers spécifiques, ce qui fait perdre du temps et n'est pas possible dans les plus petites mairies.

Une matinée entière de rendez-vous non honorés

Autre facteur : un nombre important de rendez-vous non honorés, selon le responsable du service vie administrative et citoyenne de Quimper. "On a eu le cas une fois au cours des deux derniers mois : une matinée complète où les gens ne sont pas venus", regrette Alexandre Thirion. Depuis 2016, les Français peuvent prendre rendez-vous dans n'importe quelle mairie de France pour renouveler leurs pièces d'identité. Beaucoup de personnes multiplient les créneaux sans décommander.

Du côté de la fabrication des titres d'identité, la préfecture de Quimper rattrape son retard dû à la crise sanitaire. Quoiqu'il en soit, pour les cas les plus urgents, les délais de prise de rendez-vous et de fabrications sont plus courts.