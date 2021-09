À Quimper, le handball et le volley sont les stars de la rentrée sportive

Après la rentrée scolaire, c'est l'heure de la rentrée sportive. Les succès des équipes de France de volley et de handball aux Jeux olympiques de Tokyo encouragent petits et grands à s'inscrire dans ces disciplines au Forum des Associations de Quimper.

Sur les parois du stand du Ergué Quimper Handball, au Forum des Associations de Quimper, le président accroche de grandes photos des médaillés olympiques. "C'est une vitrine pour nous", assure Frédéric Thoribe. Plusieurs familles patientent pour avoir des informations dont celle de Salomé. "Je veux faire du handball. Voir les matchs à la télé ça m'a donné envie parce que le sport m'a plu", explique la petite fille de neuf ans.

Frédéric Thoribe, président du Ergué Quimper Handball, veut surfer sur les médailles olympiques françaises pour attirer de nouveaux licenciés. © Radio France - Margaux Queffélec

Il n'y a pas que les enfants qui sont séduits pas le handball. Thomas est venu pour inscrire son fils et il va aussi se laisser tenter. "J'en ai fait déjà quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté il y a quinze ans. C'est vrai que de suivre aux JO les performances des équipes françaises, ça motive pour se réinscrire et pour s'y remettre", affirme le père de famille. Ce sera aussi l'occasion de partager une passion commune avec son fils.

Christine, responsable de la section amateur du Volley Club Quimper, est confiante pour les inscriptions de la rentrée. Copier

Le pass sanitaire ne freine pas les inscriptions

Quelques stands plus loin, le club de Quimper Volley a aussi du succès, après la toute première médaille d'or de l'histoire de l'équipe masculine. "On est un club avec beaucoup de filles et _cette année on a eu des inscriptions de garçons_. J'espère qu'il y en aura d'autres", s’enthousiasme Christine, responsable de la section amateur qui souhaite agrandir l'équipe masculine.

L'obligation du pass sanitaire pour les enfants plus de douze ans dans les clubs sportifs, à partir du 30 septembre, et l'incertitude sur la situation épidémique ne découragent ni parents ni enfant... bien décidés à passer une année sportive !