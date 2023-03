A quoi s'attendre pour ce mercredi de mobilisation dans le Nord-Pas-de-Calais ?

C'est dans le Cambrésis qu'aura lieu la manifestation la plus suivie de ce mercredi: le rassemblement se fera à 10h30 devant l'usine Tereos d'Escaudœuvres, en soutien aux salariés de la sucrerie, et en soutien également aux salariés de l'usine voisine de Buitoni, située à Caudry, les deux sites étant menacés de fermeture.

ⓘ Publicité

Partout ailleurs, de nombreux cortèges sont annoncés dans la région:

Arras: manifestation à 9h30 place de la Gare

Lens: manifestation à 9h30 parvis de la mairie, place Jean Jaurès

Calais: manifestation à 9h30 devant la mairie

Boulogne: manifestation à 9h30 rue Nationale

Valenciennes: manifestation à 10h place aux Herbes

Douai: manifestation à 10h place d'Armes

Dunkerque: manifestation à 14h30 place de la Gare

Lille: manifestation à 14h30 Porte de Paris.

Les étudiants sont également appelés par leurs syndicats à se joindre aux cortèges. Ils prévoient de mener des actions sur les différents sites de l'université de Lille, actions qui doivent être déterminées au cours d'assemblées générales organisées ce mardi.

1 TER sur 3 en circulation dans les Hauts-de-France

La circulation des trains restera perturbée dans les Hauts-de-France comme elle l'est depuis le début de la semaine, avec en moyenne 1 TER sur 3 en circulation dans la région, et 3 TGV sur 5 sur l'axe Nord. Pour les transports en commun, c'est au cas par cas. A Lille, Ilévia annonce que les bus, le tramway et les deux lignes de métro circuleront normalement. En revanche, Tadao annonce des perturbations dans la circulation des bus dans le secteur de Lens; Transville en annonce également dans le Valenciennois. Quelques perturbations sont également annoncées sur les transports scolaires et interurbains Arc-en-Ciel, notamment dans le secteur des Flandres.

Blocage du rond-point de Lauwin-Planque

Les routiers devraient eux aussi se mobiliser. La CFDT Transports a par exemple prévu de bloquer de nouveau dès 5 heures du matin les ronds-points des zones d'activité de Lauwin-Planque, celle d'Amazon, et la zone économique de Brebières. D'autres opérations de blocage, de tractages ou d'opérations escargots pourraient être menées dans la région. Selon la préfecture du Nord, le fonctionnement du port de Calais et du tunnel sous la Manche pourraient également être fortement perturbé.

Des services publics perturbés

Comme lors des précédentes manifestations, il faut s'attendre à des fermetures de mairies, ce sera par exemple le cas à Lens. Des accueils de petite enfance ou de loisirs pourront également rester fermés. A Boulogne-sur-Mer par exemple, les établissements de la petite enfance de la ville fonctionneront normalement, à l'exception du multi-accueil La Maison de Célestine dont l'un des services sera fermé, le multi-accueil Les P'tits Margats lui restera fermé toute la journée.

loading