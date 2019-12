Une nouvelle journée de grève est prévue ce mardi, contre la réforme des retraites. Après la forte mobilisation de jeudi dernier en Béarn et en Bigorre, les syndicats annoncent le programme de mardi.

À quoi s'attendre pour la grève de mardi en Béarn et en Bigorre ?

Jeudi 5 décembre, plus de 10.000 personnes ont manifesté à Pau.

Pau, France

Et rebelote ! La forte mobilisation du jeudi 5 décembre en Béarn et en Bigorre a encouragé les syndicats à reprogrammer une journée de grève ce mardi 10 décembre. La manifestation partira à 10 heures de la Bourse du travail à Tarbes, puis à 10h30 de la place de Verdun à Pau. La première journée de mobilisation avait été exceptionnelle, selon les syndicats. Plus de 10.000 personnes à Pau, environ 8.000 à Tarbes, sans compter les rassemblements du week-end.

De nombreuses professions attendues

Comme la semaine dernière, la mobilisation devrait rassembler les secteurs public et privé. De nombreuses professions devraient être représentées, comme les cheminots, les employés d'EDF ou du BTP.

Les enseignants, également, sont attendus dans les cortèges. Ils étaient nombreux à faire grève jeudi (70% dans le premier degré, 60% dans les collèges et les lycées). Vendredi, encore, des professeurs faisaient grève, comme au lycée Saint-Cricq à Pau.

Des écoles fermées

Sans surprise, la mobilisation devrait entraîner des fermetures d'écoles. S'il est encore tôt pour présenter la liste complète en Béan et en Bigorre, les syndicats annoncent déjà des écoles fermées à Mourenx, Pau ou Oloron.

Il y aura peut-être moins de monde, mais j'espère que je me trompe.

— Fernand Gonçalves, secrétaire général de l'Union locale CGT de Pau

Les syndicats veulent faire durer la mobilisation, à l'image de ce que font les gilets jaunes depuis plus d'un an. Mais ils attendent les annonces du Premier ministre ce mercredi. Edouard Philippe doit présenter les détails de la réforme. Le même jour, les syndicats devraient voter pour ou contre la reconduction du mouvement. Si la grève se poursuit, la prochaine journée de mobilisation sera jeudi.

Les perturbations continuent à la SNCF

Dans la continuité du week-end, le trafic des trains reste perturbé ce lundi en région Nouvelle-Aquitaine. La SNCF prévoit 44% du trafic assuré sur les TER, soit 26 trains régionaux en circulation. D'autre part, 257 autocars répartis sur l'ensemble du territoire régional assurent les correspondances sans train. Exemple : entre Pau et Bayonne, il n'y a que des bus, comme entre Pau et Bedous.

Pour les TGV, trois allers-retours sur quatre assurés entre Bordeaux et Paris, ainsi qu'un aller-retour Ouigo. Pour mardi, le détail des perturbations, notamment béarnais et bigourdans, est attendu dans la journée de lundi.