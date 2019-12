À quoi s'attendre pour la journée de mobilisation de ce mardi en Dordogne ?

Dordogne, France

Tous les corps de métiers sont appelés à manifester une nouvelle fois ce mercredi 17 décembre en Dordogne. Les syndicats CGT, FO et FSU appellent à "une grève massive de l'ensemble des salariés" pour obtenir le "retrait de la réforme" des retraites. Ils sont rejoint par la CFDT et l'Unsa.

Trafic ferroviaire très perturbé

Pour les cheminots, c'est le 13e jour consécutif de grève. À l'échelle de la France, la SNCF recommande à ceux qui le peuvent de reporter ou annuler leur voyage, car ce 17 décembre s'annonce très compliqué sur les rails.

En Nouvelle-Aquitaine, 4 circulations sur 10 sont assurées sur les lignes régionales, en partie avec des bus de substitution. En TER, il y aura deux allers-retours Bordeaux-Périgueux dans la journée et un aller-retour Bordeaux-Sarlat.

Quant aux TGV, quatre allers-retours et un aller Bordeaux-Paris seront assurés, ainsi qu'un aller-retour avec un train OUIGO.

En tout, 214 autocars compléteront ces trajets en train dans toute la région. Ce sera le cas notamment entre Périgueux et Limoges, puisqu'aucun train ne circule sur cette ligne.

Toutes les informations concernant les trains et les bus en circulation sont à retrouver sur le site TER Nouvelle-Aquitaine.

Les enseignants et le personnel des hôpitaux mobilisés

Comme pour les grèves des 5, 10 et 12 décembre, les professeurs se joignent à la mobilisation. À Périgueux, ils prévoient de distribuer des tractes ce mercredi matin à partir de 7H30 devant le lycée Bertrand de Born. Les salariés de l'hôpital public vont quant à eux manifester pour demander davantage de moyens pour les hôpitaux, les EHPAD et l'aide à domicile notamment. Un rassemblement est prévu de 13 à 15 heures sur le rond-point de l'hôpital de Périgueux et de 13 à 14 heures devant la maison de retraite de Montignac.

Des manifestations à Périgueux, Bergerac et Sarlat

Plusieurs manifestations sont prévues en Dordogne. À Périgueux, rendez-vous est donné à 10 heures devant le palais de Justice par la CGT, FO et la FSU. Les syndicats, rejoint par la CFDT et l'Unsa appellent à se rassembler à 15 heures à Bergerac devant le tribunal, 15 heures également à Sarlat, sur la place du marché aux noix.