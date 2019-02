A quoi servent nos impôts ?

Provence, France

Sur 1000 euros d’impôts payés, la plus grosse part, 250 euros est consacrée à l’éducation et la recherche c'est à dire nos écoles, collèges, lycées universités. La sécurité, celle du quotidien entre autres avec la police nationale, et celle du territoire avec l’armée coute 200 euros.130 euros sont consacrés au développement des territoires, par exemple la création d'infrastructures routières ou ferroviaires.Autre dépense importante ,110 euros pour la solidarité, il s’agit notamment des aides versées aux plus défavorisés, aux personnes âgées. 40 euros sont affectés pour le développement du logement et la politique de la ville.

Toujours sur 1000 euros d’impôts, l'union européenne nous coute 50 euros Il ne faut pas oublier la dette de l’Etat, elle représente aujourd'hui 2354 milliards d’euros soit 50 euros sur nos 1000 euros. Pour être complet sachez que L’impôt sur le revenu représente un quart des recettes de l’État. Cependant il n’est pas sa principale recette. La TVA, payée par tous dès qu’un achat est effectué (la baguette de pain chez le boulanger, les places de cinéma ou la machine à laver), représente un peu plus de la moitié des recettes de l’État.

En Provence sommes-nous plus taxés qu’ailleurs ?

Non et oui. D’abord une petite explication. Il faut bien distinguer la fiscalité directe c'est à dire les impôts sur les revenus générés par votre activité professionnelle mais aussi les taxes payées aux collectivités locales, ville, département .par exemple, les distinguer des impôts indirects, ils sont payés à travers toutes vos consommations, c'est notamment le cas de la TVA, elle est perçue par le vendeur et reversée ensuite à l’État. Et donc les provençaux sur cette fiscalité indirecte paient la même chose que tous les français.

En revanche ce n’est pas le cas pour les impôts locaux .chaque collectivité fixe son taux. Ainsi Marseille est la deuxième ville en France ou la taxe d’habitation est la plus élevée, derrière Lille, Toulon arrive à la 24 éme position des 42 plus grandes cités.Pour la taxe foncière payée par les propriétaires sur les bâtiments Toulon est 21 éme, Marseille 26 éme .les chanceux habitants de Plan de Cuques sont dans le top 10 du foncier le moins élevé en France, Berre l’étang et Fos sur mer sont dans le top 5 du taux de taxe d’habitation les plus bas.