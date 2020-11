Comment va s'organiser la réouverture des commerces samedi à Bordeaux ?

Tout le monde est d'accord, il va y avoir du monde dans les commerces samedi à Bordeaux. Quant à savoir combien... "C'est très difficile de prédire", souffle Eric Aubienau, le responsable du service prévention et sécurité. "On verra si on est déjà en capacité de l'évaluer avec précision après." Parce que ce samedi 28 novembre est synonyme de réouverture des commerces, qui pourront garder leur rideau ouvert jusqu'à 21 heures. Et après un mois de fermeture, on s'attend à ce que les Bordelais se jettent sur les magasins, notamment pour faire leurs courses de Noël.

Pour faire face à ce prévisible afflux, la mairie de Bordeaux a lancé un dispositif visant trois rues commerçantes du centre-ville : la rue Porte-Dijeaux, la rue des Trois-Conils, et bien sûr la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue commerçante d'Europe avec ses 220 commerces. Dans ces trois rues, le sens de circulation se fera par la droite (même si vous pouvez bien sûr traverser la rue pour aller dans la boutique d'en face). Des lignes médianes ont été (re)tracées dans la nuit de jeudi à vendredi, comme cela avait été fait rue Sainte-Catherine lors du premier déconfinement, le 11 mai. Une solution privilégiée par rapport à celle d'un nombre maximal de personnes autorisées dans ces rues. "Mettre une jauge, cela veut dire créer des zones d'attente, et donc favoriser les interactions sociales", reprend Eric Aubineau.

Le sens de circulation va aussi concerner la rue des Trois-Conils. © Radio France - Thomas Coignac

"L'enjeu c'est de garder en mémoire que nous devons conserver la distanciation malgré tout. Que nous pouvons profiter des commerces et de nos rues tout en étant toujours très vigilants", explique Sandrine Jacotot, adjointe au maire chargée des commerces, des marchés et des animations de proximité.

Un centre de dépistage cour Mably

En plus des ces lignes, dans la rue Sainte-Catherine, il sera possible aux commerçants, mais pas encore ce week-end, d'installer des tables, sous des tentes, destinées à emballer les cadeaux de Noël, afin d'éviter de perdre du temps à le faire à l'intérieur, où une jauge d'un client tous les 8m² est active. Un nouveau centre de dépistage sera également installé dans la cour Mably.

Dans les trois rues concernées seront aussi déployés 30 bénévoles avec t-shirt blanc et casquette répartis par binômes. Ils seront chargés d'expliquer ces sens de circulation, de rappeler les gestes barrière, et d'orienter les clients. "C'est un rôle de médiateur. L'objectif étant de surveiller et de rappeler les règles.", rappelle Sandrine Jacotot. Les bénévoles se sont inscrits sur le site de la Ville, et la mairie en cherchera d'autres tous les week-ends d'ici à Noël, ainsi que pour la période du 20 au 24 décembre.