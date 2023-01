À quoi va ressembler la mobilisation contre la réforme des retraites au Pays basque ?

Des milliers de personnes devraient manifester ce jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites. Au Pays basque également, les syndicats attendent une mobilisation massive. À l'appel des huit principaux syndicats, la manifestation à laquelle va se joindre LAB, va démarrer de la place Sainte Ursule, à Bayonne, à 10h30.

"Cette fois-ci lorsque nous passons dans les entreprises, nous n'avons pas vraiment besoin d'expliquer les raisons de notre colère. Les gens sont au courant dans le public comme dans le privé, et nous voyons bien que les salariés sont inquiets parce que le gouvernement va encore taper sur les petits, ceux qui ont des petits salaires, des petites retraites à qui on va dire qu'il va falloir travailler deux ans de plus, voire plus. À une époque où nous voyons que les prix se sont envolés pour les produits de première nécessité, le gouvernement nous rajoute ça par-dessus. C'est scandaleux !" lance Peio Dufau de la CGT.

Pour Franck Caléja de la CFDT le mouvement pourrait être long et peut-être même violent, notamment dans les grandes villes. "Ces derniers jours, nous avons beaucoup d'appels de salariés extrêmement remontés et dépités. Nous voyons leur incompréhension face à cette décision du gouvernement qu'ils perçoivent comme brutale, surtout dans un contexte aujourd'hui qui est extrêmement difficile" selon Franck Caléja.

Grève et perte d'argent pour les salariés

Conscients que faire grève suppose une perte de rémunération pour les salariés, les syndicats appellent à être nombreux ce jeudi pour que la mobilisation soit la plus courte possible. "Si nous sommes très nombreux, dès le premier jour, il n'y aura pas besoin de faire grève pendant longtemps. Par contre, si on est moins nombreux, le mouvement durera plus de temps et l'économie sera plus durement touchée. Les personnes qui ont vraiment de très petits salaires peuvent aussi poser deux heures pour venir manifester à Bayonne et montrer leur colère. L'objectif est d'être très nombreux qu'il pleuve ou qu'il vente. Il va falloir répondre présent pour montrer au gouvernement que nous en avons assez" explique Peio Dufau de la CGT.

Mobilisation dans l'éducation, la santé et les transports

Ce jeudi la grève devrait avoir des conséquences dans les services publiques, les transports et l'éducation. Avec 60% de grévistes annoncés dans le premier degré plusieurs écoles seront fermées. Franck Hialé de l'UNSA Éducation explique que les organisations syndicales n'ont pas été entendues par le gouvernement lors des rencontres bilatérales. "La rue aura maintenant sa vérité avec une mobilisation massive venant des secteurs public et privé" lance Franck Hialé de l'UNSA.

"Des infirmières ou des aides soignantes s'étonnent de devoir travailler jusqu'à 64 ans alors qu'en maison de retraite parfois leurs patients entrent à 60 ans. Elles ne comprennent pas et pensent que la situation est catastrophique" assure de son côté le membre de la CFDT Franck Caléja.

La circulation des trains sera très fortement perturbée en particulier pour les trains régionaux et un peu moins pour les TGV, selon SNCF Voyageurs. La compagnie prévoit un TGV sur cinq sur l'axe Atlantique, un sur trois pour Ouigo mais seulement un TER sur dix en moyenne.

Le mouvement de grève aura probablement des conséquences à l'aéroport de Biarritz. La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à Orly ce jeudi, en raison d'une grève de contrôleurs aériens dans le cadre de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Les syndicats dénoncent "une régression sociale" © Radio France - Franck Dolosor

Coupures d'électricité des permanences des parlementaires

Concernant de possibles coupures d'électricité visant les permanences des élus qui soutiennent la réforme, Peio Dufau de la CGT souligne qu'il s'agit un moyen de toucher les consciences. "Actuellement avec deux mandats, donc dix ans de travail de député, les élus touchent une retraite à taux plein alors que les salariés devons travailler plus de quarante ans. Comme le gouvernement, les députés de la majorité n'ont pas l'air très ouvert à la discussion donc c'est aussi un moyen de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il y aura des sanctions s'ils ne sont pas capables d'entendre la colère de l'écrasante majorité des salariés" affirme Peio Dufau.

La CFDT désapprouve ce genre d'actions et se veut plus respectueuse avec la légalité. "C'est le risque que prend que le gouvernement face à l'exaspération des gens qui vont rentrer dans la contestation avec peut-être quelques débordements aussi" rappelle Franck Caléja de la CFDT.