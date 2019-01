À RÉÉCOUTER - Les jeunes pensent que l'industrie "c'est Germinal", regrette la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher

Laval, France

Laval est la capitale de l'industrie ce mardi. C'est le lancement du French Fab Tour, un tour de France de l'industrie de près d'un an. Des industriels vont sillonner la France jusqu'au mois d'octobre, une soixantaine de rendez-vous dans tout le pays, pour promouvoir l'industrie et attirer les jeunes vers ces métiers. Des job-dating et des ateliers vont être organisés.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, est à Laval ce mardi pour le coup d'envoi de ce French Fab Tour. Elle a accepté l'invitation de France Bleu Mayenne.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, dans les studios de France Bleu Mayenne. © Radio France - Thierry Ruffat

L'industrie a besoin de ces coups de projecteurs, de ces coups de pub, pour attirer des jeunes vers ces métiers ?

"Aujourd'hui, l'industrie a 50.000 emplois ouverts, pour lesquels elle n'arrive pas à recruter, 50 000 emplois à pourvoir immédiatement. Ce sont des emplois qui paient bien, qui participent à la transition écologique et énergétique, qui ouvrent sur des carrières intéressantes, et pour lesquels, vous êtes à peu près sûr que vous aurez, à priori, même dans vingt ans, toujours un emploi parce que l'industrie forme ses cadres et ses opérateurs. Ce sont des compétences qui sont aujourd'hui très rares, et pour lesquelles tous les industriels se battent."

"Donc il faut réconcilier les Français avec l'industrie, parce que tout ça ils ne le savent pas, ils vivent l'industrie au travers des dossiers de fermeture de sites, et combien de Français savent qu'aujourd'hui en France, il y a plus d'ouvertures de sites industriels que de fermetures de sites."

Le problème c'est l'image de l'industrie ? L'industrie, c'est la punition encore aujourd'hui pour les mauvais élèves ?

"On imagine que c'est Germinal, donc effectivement ça ne fait pas rêver. Alors que jamais l'industrie n'a été aussi moderne, en particulier en France. Comme on a un modèle social qui est assez généreux, il faut qu'on soit encore plus fort que les autres, pour exporter et pour être compétitifs, et du coup, nos industries sont particulièrement efficaces et particulièrement modernes."

"Le French Fab Tour, c'est l'occasion de montrer aux jeunes, aux professeurs, aux étudiants, ce qu'est concrètement l'industrie. Comme ça ils se feront leur idée eux-mêmes, et peut-être qu'ils s’apercevront qu'il y a plein de sujets qui peuvent leur faire briller les yeux, l'aéronautique, la construction navale, l'automobile, l'agro-alimentaire. Ce sont des métiers absolument formidables, et on ne s'en rend pas compte."

C'est une opération séduction en fait ?

"C'est une opération plus "révélation", parce qu'on ne montre que ce qui existe aujourd'hui dans l'industrie. Et avec la semaine nationale de l'industrie du 18 au 24 mars, on va aussi demander aux industriels, au delà du French Fab Tour, d'accueillir dans les usines le maximum de Français. Pour que ces Français aillent voir sur place à quoi ça ressemble une usine, comment le travail s'y passe, discutent avec les gens qui y travaillent. Et je pense que ces gens qui y travaillent seront heureux de partager leur fierté, de travailler dans des usines qui sont modernes, qui fonctionnent, qui exportent, tout ce qu'on ne sait pas en fait, toutes les pépites cachées de notre territoire."

Est-ce que l'industrie est un secteur d'avenir ? Est-ce que c'est compatible avec un monde plus vert, plus écolo, on pense souvent que l'industrie est très polluante finalement ?

"Mais c'est l'industrie qui est en train de construire les solutions pour passer dans un monde de transition énergétique, sans énergie fossile. C'est l'industrie qui invente les solutions pour être plus écologique. Remplacer le plastique par exemple, c'est au niveau de la chimie qu'on est en train de travailler. Soigner les gens, c'est au niveau de l'industrie de la santé qu'on est en train de développer des médicaments sur la base de l'ADN. Dans l'agroalimentaire on travaille à avoir une nourriture qui soit plus saine et respectueuse de l'environnement. Chaque industrie à une carte à jouer dans la transition écologique et énergétique et si elle veut avoir des clients demain, c'est une obligation et une nécessité pour elle."