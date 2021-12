A Reims, 185 lauréats au jeu concours en faveur des commerçants

"Mouillez-vous" pour les commerçants rémois des rues Jean Jaurès et Cérès victimes des inondations, c'était le nom d'une opération commerciale lancée par la CCI Marne en Champagne, les Vitrines de Reims et l'agence Sélectour-Vinotilus Voyages pour soutenir les enseignes victimes de la montée des eaux . C'était en juin 2021, une pluie battante, des eaux qui ne s'écoulent plus dans un réseau saturé et qui inondent les rues Jean Jaurès et Cérès.

Ce mercredi 15 décembre, 185 lauréats ont reçu leur prix pour un total engagé de 15 000 euros. Une tombola pour inviter les clients à privilégier leurs courses dans ce secteur de la ville. Selon la CCI, les retombées économiques ont été importantes avec 85 000 euros d'achats réalisés, sur la base d'un panier moyen de 61 euros, par une clientèle dont la moitié n'habite pas le quartier.

182 bons d'achat

Si les premiers prix étaient un voyage d'une semaine pour deux personnes, un week-end en Europe et des entrées familiales au zoo de Thoiry, des bons d'achat d'une valeur faciale de 100 et 50 euros à dépenser chez les commerçants concernés ont été offerts. Selon la CCI Marne en Champagne, 78 commerçants et 1356 clients ont participé à l'opération.