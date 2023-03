À Reims, des salariés de Castorama ont passé la nuit dans le magasin

Les salariés de Castorama demandent une augmentation des salaires. Trois délégués syndicaux CGT du Castorama de Reims Thillois ont passé la nuit de lundi 13 à mardi 14 mars 2023 sur place. Une action coordonnée avec trois autres magasins en France, à Marseille, Béziers et Clayes-sous-Bois. Ça fait trois semaines que ce type d'action est en place. Le syndicat demande à la direction d'ouvrir de nouvelles négociations pour tous les salariés de Castorama. La demande est claire : une augmentation de deux cents euros net par mois.

ⓘ Publicité

Les salariés étaient aussi devant le magasins pour donner des tracts aux clients ce mardi © Radio France - Julien Frenoy

Christopher Démon est délégué syndical au Castorama de Reims. Salarié depuis sept ans, il gagne 1 250 euros net par mois pour son poste de vendeur. "On a mis de la musique, on a discuté, on s'est fait livrer des pizzas et on a regardé un film pour se reposer". Une nuit peu confortable sur les canapés d'extérieurs et avec la pluie qui s'est abattue sur la toiture en taule.

Trois semaines de négociations

Nicolas Euzenot est délégué syndical central CGT pour Castorama. Pour lui, les négociations avancent mais la situation reste tendue pour les salariés. "Ça fait trois semaines que l'on squatte des magasins pour montrer à la direction générale que faire grève c'est devenu un luxe pour les salariés. On a trouvé une autre forme d'action pour éveiller les consciences."

Pour lui, l'important est d'avoir une augmentation. "L'inflation on l'a subi tous les jours. En moyenne, un salaire net chez Castorama c'est entre 1 300 et 1 400 euros. Avec toutes les augmentations, c'est vraiment compliqué."

loading

La direction condamne cette action

Dans un communiqué envoyé à France Bleu Champagne-Ardenne, la direction de Castorama Reims "condamne fermement toute action illégale, telle que l’occupation d’un magasin pendant la nuit, en raison des risques en matière de sécurité des personnes et des biens." Et précise. "En 2022, nos collègues ont touché en moyenne plus de 15 mois de salaire, en ajoutant que des augmentations individuelles applicables en mai 2023. Ces mesures complètent les revalorisations et augmentations réalisées en 2022."

La prochaine réunion entre la direction et les syndicats est prévue vendredi 17 mars 2023.

loading