A Reims, des vins tranquilles élaborés dans le premier chai urbain de la région

A Reims, un couple s'est lancé dans la production de vins tranquilles en créant la marque "Dock les sacrés chais". Installés dans les docks rémois, ces passionnés proposent six cuvées : du blanc, du rosé et du rouge.

C'est une première dans la ville des sacres : deux entrepreneurs champenois, Laure et Fabrice Renaud, s'aventurent dans la production de vins tranquilles au cœur de la ville. Un rêve pour ce couple, originaire de la région, qui a créé Dock les sacrés chais il y a un peu moins d'un an. "La philosophie d'un chai urbain c'est de ramener la production sur le lieu de consommation", explique Laure Renaud. Inspirés par les différents chais urbains qui voient le jour un peu partout en France, ils ont décidé d'installer leur chai à Reims, dans les anciens docks.

Un travail artisanal

Pour leurs premières cuvées, Laure et Fabrice sont allés chercher les raisins dans le département du Rhône et en Provence. "Initialement, on avait prévu de s'approvisionner dans les régions limitrophes à la Champagne, mais la saison n'ayant pas été très bonne, on a dû s'adapter." Laure et Fabrice ont cueilli les raisins eux-mêmes, avant de les ramener à Reims, et de les vinifier dans leur cuverie urbaine.

Le chai urbain de Laure et Fabrice fait une centaine de mètres carrés au coeur des docks rémois © Radio France - Ameline Lavechin

La mise en bouteilles a eu lieu il y a peu, reste encore à étiqueter les 6.000 bouteilles. Un travail de longue haleine, puisque le couple a tenu à tout faire de manière traditionnelle. "C'est beaucoup d'heures de travail, mais on y a pris un grand plaisir parce qu'on a senti le vin passer entre nos mains. Lors de chaque manipulation, il y a eu une certaine émotion."

Chat Dock, Docktor Wine, Dock en stock

Si le concept d'un chai urbain est novateur, on ne peut pas en dire autant du bâtiment où il se trouve, qui date de plus d'un siècle. "Entre 1900 et 1970, ce local servait à la production de vin, avant qu'il soit diffusé dans les différentes succursales des docks", raconte Laure. "On a vraiment eu un coup de cœur. S'installer ici permettait de faire revivre l'histoire de Reims, qu'on connait finalement assez peu", poursuit-elle. Un symbole pour Laure et Fabrice, qui décide de s'inspirer de l'histoire des docks pour les noms de leurs cuvées... Chat Dock, Docktor Wine, ou encore Dock en stock.