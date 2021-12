A Reims, un afflux record de colis à La Poste, quelques jours avant Noël

Dans l'immense entrepôt, les colis défilent sur un long tapis roulant. Les équipes de la plateforme de préparation et de distribution de la Poste, dans le quartier Croix Blandin de Reims, sont arrivées à 22 h.

La première étape pour les 14 employés qui travaillent autour de la chaîne, ce sera d'abord la pose des étiquettes, avec dessus, un code barre et l'adresse bien visible. Ensuite, il faudra flasher le code barre pour répartir les colis : d'un côté, ceux de Reims et de sa périphérie et de l'autre ceux des zones rurales, Fismes, Gueux et Bazancourt.

Les facteurs flashent les code-barres avant leur tournée. © Radio France - Anna Huot

Les colis n'attendent désormais plus que leur livraison, assurée par une équipe de 30 facteurs. Les premiers arrivent à 7 h. Au total, 25 tournées sont réalisées dans la journée, c'est 10 de plus qu'en temps normal. "On atteint aujourd'hui notre pic de réception de colis. On en traite environ 11.000 par jour, soit le double du reste de l'année", explique Christine Lizeski, la directrice du pôle.

Les colis s'accumulent dans des chariots en métal. © Radio France - Anna Huot

Alors pour répondre à cet afflux de colis pendant les fêtes, les horaires sont étendues. "Normalement on décharge un premier camion à 18h et un autre à minuit. Pour la période de noël, un autre camion arrive à 22h", poursuit la directrice. Il a donc fallu embaucher, la Poste recrute à la fois des intérimaires et des travailleurs en contrat à durée déterminée.

"On travaille aussi avec des partenaires", complète Salim Amri, le responsable de l'exploitation. " _Ce sont essentiellement des entreprises locales de Reim_s". Des entreprises de livraison qui permettent d'affréter environ une quinzaine de camions supplémentaires.

Des investissements supplémentaires

De manière générale, le marché du colis est en pleine expansion. En 2020, il a augmenté de 30% sur an, en raison du confinement. "Des gens qui ne commandaient pas avant s'y sont mis et depuis ils passent toujours des commandes", constate Christine Lizeski.

En moyenne, le marché croît de 10% par an, alors pour s'adapter, la Poste avait lancé un premier plan d'investissements de 450 millions d'euros. "Le site de Croix Blandin en a bénéficié en 2019. On reçu environ un demi million d'euros pour la machine colis, qui permet de trier les colis par tournée", explique la directrice.

La Poste prévoit désormais un nouveau plan d'investissement du même montant, sur quatre ans, pour d'autres sites.