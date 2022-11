A Reims, L'Extra, un "restaurant unique en Champagne qui permet aux employés handicapés de s'épanouir"

C'est un restaurant "unique en Champagne, qui donne l'opportunité à des personnes, qui sont à des années lumières du monde du travail, de pouvoir s'épanouir". A l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le co-fondateur de L'Extra, à Reims, était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne, ce mardi 15 novembre 2022.

Gonzague Peugnet a eu l'idée d'ouvrir ce restaurant inclusif, employant neuf personnes atteintes de handicap mental, début 2021, après avoir lui-même été servi, dans un restaurant, par des personnes en situation de handicap. "J'en suis sorti plus riche, c'est le monde à l'envers !", sourit-il.

Deux fois plus de chômeurs chez les personnes handicapées

Il estime que "tout est encore à construire", puisque le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap reste quasiment deux fois plus élevé que dans le reste de la population. Il s'élève à 14%, selon le ministère de la Santé et du Handicap. Grâce à son établissement, Gonzague Peugnet veut justement "montrer qu'il est possible de donner un avenir professionnel à ces personnes", à condition de prendre le temps.

Il invite ainsi tous les clients et futurs clients à réserver avant de venir, pour que les salariés puissent dresser les tables en amont, et éviter une importante dose de stress.