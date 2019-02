A Reims, le coup de gueule d'un chef d'entreprise face à l'installation de gens du voyage

Le gérant d'une entreprise de pneus à Reims estime que son chiffre d'affaires a baissé de 40% depuis l'installation de caravanes dans la cour, devant le hangar de sa société. Une installation qui date du 8 janvier, et malgré les courriers et les appels, aucune solution n'a été trouvée.

Reims, France

Ce mercredi 20 février, le gérant de 100% pneus n'a pas levé le rideau de son hangar. Lui qui emploie 4 salariés depuis quatre ans sur ce site loué au Grand Reims, veut "apaiser la situation". Car après avoir dénoncé sur le réseau social Facebook la situation de son entreprise, il attend une solution. Depuis le 8 janvier dernier, une quinzaine de caravanes se sont installées dans la cour, en face de son hangar, et le chef d'entreprise estime aujourd'hui que son entreprise, qui vend et installe des pneus, est en difficultés.

"Ils ont peut-être leur problématique, nous on a rien contre eux, si ce n'est qu'ils ont une influence négative sur notre chiffre d'affaires", explique le gérant. 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins selon son estimation. Les clients peuvent passer avec leurs voitures, mais ça pose un problème d'image selon lui. "Il y a des clients qui nous ont dit "je suis pas venu", "j'ai fait demi tour", il y a des gens qui ont clairement écrit qu'ils ont peur", raconte t-il.

Septième incursion devant les locaux de l'entreprise, en 4 ans

Et malgré les courriers, les appels à la mairie, aucune solution n'a été trouvée depuis le 8 janvier. Du côté du Grand Reims, à qui appartient le terrain, on répond qu'un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux a été pris, pour demander aux gens du voyage de partir du terrain, mais que l'agglomération n'a pas les moyens de le faire appliquer. Et du côté de la préfecture de la Marne, la situation est "connue".

En attendant, le chef d'entreprise se dit impuissant. "A la fin du mois il faut payer les charges, les salaires... c'est pas à moi de m'occuper des gens du voyage, nous notre boulot c'est de nous occuper de nos clients... Qui va compenser le manque à gagner ? c'est la question que je pose aujourd'hui", souligne le gérant de 100% pneus.Depuis son coup de gueule, il a reçu de nombreux messages de soutien.