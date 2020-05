A Reims, le shopping sur réservation est arrivé

Moult.fr, une histoire de couple

L'idée a germé dans la tête du développeur rémois Pierre Vasseur et de sa compagne Rebecca quand ils ont constaté combien la réouverture des magasins allait être compliquée. _On voyait quelques grosses enseignes qui commençaient à imposer des jauges en boutiques_, pas plus de 10 personnes en même temps, ils mettaient des personnes à l'entrée qui régulaient, ça avait l'air très compliqué.

A destination des petites boutiques rémoises plutôt que les grosses enseignes

Son expérience de développeur lui a permis de mettre en place un système simple de d'offre de créneaux par les commerçants, et de réservation de ces même créneaux pour les clients.

Réserver une plage horaire pour un shopping entre amies. © Getty

Un commerçant peut créer des créneaux d'une demi-heure pour un ou plusieurs clients, explique Pierre Vasseur. Il communique ensuite un lien à ses clients où ils pourront réserver les plages horaires de leur choix. Pour prévenir leurs clients qu'ils peuvent réserver, Moult met un pack de communication à disposition des commerçants : une affiche à mettre en vitrine, un QR code à scanner directement, un lien à communiquer sur le site de la boutique ou les réseaux sociaux.

Avantages commerçants

File d'attente évitée

Sécurité sanitaire simplifiée

Avantages clients

Plus d'attente

Expérience shopping privilégiée

La plateforme moult.fr est plutôt adaptée aux petites boutiques de centre ville dont la taille permet la privatisation. Elle n'est pas spécialisée dans un type de magasin, elle peut être utile à toutes les boutiques : prêt-à-porter, opticiens, magasin de musique...

Des premiers retours positifs et des contacts

Après 10 jours très intenses consacrés au développement du projet et de la plateforme à la sortie du confinement, le site est en ligne depuis le 23 mai, et reçoit déjà quelques retours positifs aux dires de ses concepteurs. Il faut maintenant le faire connaître, ajoute Rebecca.

Les deux créateurs sont en actuellement en contact avec la direction du commerce de la ville de Reims et les vitrines de Reims, l'association des commerçants du centre-ville de Reims. Même s'il est trop tôt pour en conclure un succès à venir, des discussions sont en cours, mais ça à l'air de les intéresser précise Pierre Vasseur.

Quel avenir pour Moult.fr une fois la pandémie passée ?

Les deux créateurs sont confiants quant à l'avenir de leur modèle. Pour eux, le côté "shopping privé" va s'installer. Ça a du sens là tout de suite, pour le déconfinement. On pense que ça en aura toujours après.