A Reims, les employés d'ArcelorMittal inquiets pour leur avenir

Les responsables de la CGT d'ArcelorMittal organisaient vendredi 3 septembre une conférence de presse pour faire part de leurs inquiétudes au sujet de la restructuration du site rémois d'ArcelorMittal centre de service.

Le 1er janvier 2022, une partie du site doit être vendue à la branche construction de l'entreprise. D'après les syndicats, cette vente conduira l'entreprise à se séparer de deux machines, sur lesquelles travaillent 22 salariés. La direction "prévoit de replacer ces salariés sur d'autres lignes mais c'est du conditionnel. Cela dépendra du carnet de commande (...) donc on a forcément de grosses inquiétudes pour l'avenir de ces 22 personnes", explique Sébastien Rehmet, délégué CGT du site de Reims.

Une crainte de la dégradation des conditions de travail

L'autre inquiétude des syndicats concerne les conditions de travail. "Pour le moment, on travaille 37 heures par semaine, avec des RTT et la seule flexibilité, qu'il existe dans notre contrat, c'est le fait que 40% de ces RTT peuvent être posées par le patron, en cas de panne d'une machine, par exemple", développe le délégué syndical.

Mais, avec la reprise par ArcelorMittal construction, les conditions de travail vont changer. Pour cause : les accords d'entreprise ne sont pas les mêmes pour cette branche. "L'avenir, avec cette future société construction, ce sera _la flexibilité totale_. Le patron peut nous changer de roulements cinq fois par an. On peut faire des semaines de 24 heures ou alors travailler six jours sur sept quand ça lui chante. Tout ça, on n'est pas prêt à le vivre, surtout qu'on sait très bien que dans l'acier les semaines basses sont en hiver et les semaines hautes en été donc plutôt que de profiter du beau temps, on va surtout profiter de l'atelier ", détaille amèrement Sébastien Rehmet.

Depuis deux semaines, huit salariés sont en grève et le préavis de grève illimitée court toujours.

De son côté, la direction du site garantit que la reprise d'une partie du site par ArcelorMittal construction n'aura aucun impact sur l'emploi et que le dialogue social se poursuit pour gérer au mieux cette restructuration.