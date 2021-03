À Reims, les forains demandent l'abrogation du décret leur interdisant de travailler

Une centaine de forains se sont rassemblés sur la place d'Erlon à Reims ce samedi après-midi. Ils militent notamment contre le décret leur interdisant de travailler depuis octobre 2020 et demandent une date de réouverture de la part du gouvernement.

Les forains ont distribué des pommes d'amour et des barbes à papa gratuites ce samedi après-midi place d'Erlon à Reims

Comme beaucoup d'autres activités en France, les forains sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Un décret daté du 16 octobre interdit les fêtes foraines sur tout le territoire. Ce samedi 13 mars, une centaine d'entre eux se sont rassemblés sur la place d'Erlon à Reims (de 14h à 17h) pour sensibiliser le public à leurs revendications, à travers une distribution gratuite de pommes d'amour et de barbes à papa.

Il y a d'abord cette histoire de mots : "Ce qui est incompréhensible c'est que les fêtes foraines soient 'interdites', développe Sydney Aubert, forain dans la Marne. Les parcs d'attractions sont eux en fermeture administrative. On demande le retrait de ce mot "interdit" du décret." Un terme qui déplaît aussi à Teddy, habitué de la fête foraine de Reims : "C'est discriminant. Une fermeture administrative nous suffisait, on n'est pas imbéciles."

"Tant qu'il y aura des enfants, la fête foraine vivra" © Radio France - Clément Conte

Autre demande des forains ce samedi, l'annonce du gouvernement pour une date de réouverture des fêtes : "Les parcs d'attractions, les restaurants, les bars, ils ont à peu près une date, au mois près. Nous on n'a rien de prévu. On ne sait pas si ce sera en septembre, en 2021... on est dans le néant", précise Jason.

Une ouverture des fêtes foraines en juin ?

Reste l'espoir d'une ouverture avant l'été pour les forains : "J'espère qu'on redémarrera le plus vite possible, confie Sandro Muller. Ça dépend du Covid et des vaccins. S'il y a quelque chose qui rouvre, qu'ils ne nous oublient pas. Mais moi, je crois en une réouverture au mois de juin."