A Reims, un camion itinérant va proposer des douches aux plus démunis

Il aura fallu plusieurs mois, mais le projet verra bien le jour. La Maraude Citoyenne Rémoise a maintenant tous les fonds nécessaires pour lancer son propre camion-douche. L'association distribuait déjà des repas chauds et des produits alimentaires aux rémois les plus démunis. Elle va maintenant élargir son champ d'action.

Le camion-douche va se balader un peu partout à Reims, et offrir une douche gratuite à tous ceux qui sont dans le besoin. Il n'y aura qu'une douche pour commencer. Les bénévoles verront ensuite au fur et à mesure, et suivant les besoins, s'ils pourront en installer d'autres dans le véhicule.

On s'est un peu inspirés de ce qui se faisait déjà dans d'autres villes, comme Paris. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs bénévoles de camion-douche au téléphone pour profiter de leurs conseils et développer le projet... L'hygiène et le plaisir de prendre une douche, chaude ou non, c'est très important pour le bien-être et pour éviter de tomber malade. La douche mobile devrait donc apporter un grand réconfort et permettre de suivre au plus près les personnes bénéficiaires". - Tristan Bournerias, bénévole à la Maraude Citoyenne Rémoise.