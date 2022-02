A Renault Cléon, le pari de l'électrique passe par la formation

Dans l'usine Renault à Cléon, le thermique a longtemps été la raison d'être du site. Mais depuis 2015, Renault Cléon a pris le tournant de l'électrique, en produisant le moteur de la Zoé. Un premier pas vers plus d'électrique qui se concrétisera par l'arrivée dans les prochains mois de deux nouveaux moteurs : celui de la nouvelle Mégane électrique et du moteur de la Renault 5, lui aussi électrique. En quatre ans, la production des moteurs thermiques a baissé de 60%. Sur les chaines de production, il a donc fallu se former. Au total, 150 usineurs ont pu se reconvertir.

En quatre ans, la production de moteur thermique a baissé de 60%. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"On a créé de nouveaux métiers"

"On a des personnes qui sont passées du thermique à l'électrique. On a dû les former, explique Vincent Boiret, un des chefs d'atelier de la production du moteur de la Renault Zoé. On a créé des nouveaux métiers. On a le polisseur qu'on n'avait pas dans l'usine par exemple. On a eu des formations pour monter en compétence sur les notions électriques du produit qu'on fabrique."

Différentes pièces sont nécessaires à la production du moteur électrique de la Renault Zoé. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Des craintes pour l'emploi ?

En plus de la formation, la filière de l'électrique pose aussi la question des emplois. La production d'un moteur électrique demande, en effet, moins de main-d'œuvre et les syndicats ont fait part de leurs inquiétudes. Mais pour Thomas Denis, le directeur de l'usine, à Cléon aucun emploi n'est menacé, bien au contraire : "Si on raisonne sur le périmètre de Cléon, il nous faut à peu près 50 personnes par mois pour faire 1000 moteurs thermiques. Sur le moteur de la Zoé, c'est 60. Ce 60 on l'obtient parce qu'on a intégré beaucoup de pièces en interne, explique le directeur. On a eu vraiment cette démarche de dire un moteur électrique qui sort de Cléon, il est quasiment 100% made in Cléon."