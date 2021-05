La nouvelle éco : à Renazé, le groupe Selha travaille sur les nouvelles bouées de la Marine nationale

Les nouvelles bouées, ultra sophistiquées SonoFlash vont équiper la Marine nationale, dès 2025. C'est Thalès qui a remporté le marché et qui travaille désormais avec ses partenaires, parmi lesquels, le groupe mayennais Selha. Une belle opportunité, pour l'entreprise de Renazé, spécialisée dans la fabrication des cartes électroniques et qui a bien souffert, depuis le début de l'épidémie de Covid, de la crise de l'aéronautique.

Selha, une expertise reconnue

Le groupe de Renazé va intervenir à différentes étapes de fabrication, d'abord avec ses ingénieurs d'études sur la partie des cartes électroniques, puis sur la production et les tests, très importants, sachant que ces bouées vont se retrouver dans un milieu salin extrêmement hostile. Pour l'entreprise mayennaise, le choix de Thalès de faire appel à elle signe la reconnaissance de son expertise de longue date.

Des bouées intelligentes, 100 % made in France

La bouée SonoFlash, est une bouée sonar de nouvelle génération, capable de surveiller les fonds marins, notamment pour assurer une recherche dans un rayon d'action plus important et aussi détecter l'éventuelle présence de sous-marins. Dans son tube de 12,3 cm de diamètre et 91,4 cm de longueur, ce sont dix ans d'innovation matérielle et digitale qui sont concentrés. Un projet porté par les PME françaises.

Pas encore créateur d'emploi

Avant la crise sanitaire, qui a fortement touché le domaine aéronautique, l'une des spécialités principales du groupe Selha, l'entreprise employait 450 personnes. Après plus d'un an de crise, les CDD sont nombreux à avoir dû partir. Restent désormais 380 salariés. " A ce stade, précise Stéphanie Keloud, responsable du développement d'affaires, on ne peut pas dire que le projet soit créateur d'emploi, mais cela va permettre de maintenir les emplois existants à ce jour".