A Rennes 1, des collectes de cadeaux de Noël pour les étudiants les plus précaires

A l'approche des fêtes, la précarité étudiante est criante. Les distributions de nourriture sont prises d'assaut comme à l'université Rennes 1 qui organise aussi une collecte de cadeaux de Noël.

Bientôt Noël, un moment que certains étudiants passeront seuls dans leur chambre. Pour les aider un peu, l'université Rennes 1 a lancé une collecte de cadeaux dans les bibliothèques universitaires qui se termine vendredi soir. Marine Clabé, vice présidente déléguée en charge de la vie étudiante à Rennes 1 était sur France Bleu Armorique pour en parler.

FBA - Cette collecte, c'est une sorte de Noël solidaire?

Marine Clabé - C'est un Noël solidaire. Nos étudiants ont aussi lancé un calendrier de l'Avent pour accompagner jour après jour tous les étudiants grâce à Instagram. L'idée, c'était que les étudiants qui le souhaitaient puissent faire un geste à destination des étudiants qui passeront Noël. On sait notamment que les étudiants étrangers ne seront pas en mesure de rentrer dans leur famille pour cette période de fêtes qui est à nouveau un peu alourdie par les conditions sanitaires. Et donc, ils seront invités à déposer jusqu'à samedi un petit mot, un petit dessin, un petit cadeau s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent. Et les étudiants qui seront seuls à Rennes pourront venir à partir de lundi et jusqu'à mercredi soir dans les bibliothèques universitaires pour prendre de quoi égayer leurs soirées du 24.

FBA - Cela a fonctionné? Vous avez des cadeaux et quel genre de cadeaux, si vous avez regardé?

Marine Clabé - C'est en train de se remplir petit à petit, le projet a été lancé la semaine dernière. Les boîtes à cadeaux ont été installées dans les bureaux à la fin de la semaine dernière. Et puis, on a déjà des petits mots, des cartes postales, des origami, des soins pour le visage et du maquillage. Ce que j'ai vu passer d'autre, c'est le livre de recettes pour étudiants fauchés et mal équipés.

FBA - C'est l'occasion de parler de la précarité. C'est elle accentuée à cause du covid?

Marine Clabé - Alors probablement, on sait que les étudiants ont perdu des jobs qu'ils avaient. Et que c'est pas forcément évident d'en retrouver, de reprendre. Et on fait aussi que le coût de la vie a augmenté. Il y a une aide qui a été versée aux étudiants boursiers, aux étudiants travailleurs et à côté de ça, il y a des étudiants, effectivement, pour qui c'est plus compliqué. Et puis, il y a un autre facteur qui est de plus en plus important, c'est le coût du loyer.

FBA - Vous les voyez, ces étudiants? Ils vous parlent, ils viennent. Ils osent en parler finalement de cette précarité...

Marine Clabé - Non. Alors en fait, ils se replient surtout sur les systèmes de solidarité, à la fois l'assistance sociale et donc par le CROUS, qui propose bien sûr des aides toute l'année, mais aussi des aides ponctuelles et des aides d'urgence. Il y a eu des opérations de solidarité aussi, qui ont été soutenues notamment par la région avec des chèques alimentaires. Et puis, on a énormément d'associations qui sont très actives, qui, elles aussi, s'efforcent de proposer des aides, qui distribuent de la nourriture.

FBA - Vous parliez du CROUS, le repas à un euro, on en est où? C'est plus pour tout le monde, mais c'est plus le cas.

Marine Clabé - Non, effectivement, ça l'était l'an dernier. Et à partir de la rentrée, ça a été réservé aux étudiants boursiers et précaires, identifiés par une assistante sociale. C'est toujours un coup de pouce pour ces étudiants là.

FBA - La précarité, vous diriez que c'est compatible avec la réussite de ces études.

Marine Clabé - Alors, c'est pas évident. Parce que forcément, quand on s'inquiète pour la façon dont on va finir la semaine, pour ce qu'on va manger. Et puis le fait de mal manger, c'est pas ce qu'on fait forcément de mieux pour nourrir le cerveau non plus. Donc, évidemment, on est sensible à ça aussi et on appuie autant qu'on peut tout ce qui peut aider nos étudiants, c'est à dire notamment par le soutien à l'épicerie en l'occurrence. Et puis, le fait d'aller voir comment on peut trouver de l'argent proposé au niveau de Rennes aussi sur la contribution de villes étudiantes et de campus.