Rennes, France

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des femmes, la ville de Rennes propose une série d'événements sur quatre semaines sur le thème "Rennes s'engage pour les droits des femmes". Et pour son temps fort de début, la mairie, en collaboration avec le CIDFF 35, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles d'Ille-et-Vilaine et la compagnie d'artistes Dicila, a décidé d'organiser une chorale en plein air. L'idée est d'interpréter sept chansons en sept langues différentes sur l'égalité hommes-femmes. Des chants roumain, africain, italien, turc ou encore occitan pour célébrer la femme. "L'hymne des Femmes" a également retenti, dans une chorale composée aussi d'hommes.

Le chœur sur les marches de l'Opéra de Rennes © Radio France - Alexandre Frémont

"On a pas tout appris par cœur, mais on en connait quand-même quelques unes de chansons", souffle Susi, la cinquantaine qui participe à cette chorale en plein air place de la Mairie à Rennes. Elle est avec ses trois copines à réviser ses gammes avant le début du spectacle de l'après-midi. Les quatre amies s'entraînent depuis janvier dernier et ont toutes participé aux sept répétitions.

"La condition féminine évolue et il faut l'accompagner"

Pour Sylviane, c'était important de s'investir dans ce projet "parce que la condition féminine évolue et il faut l'accompagner". Elle continue : "je trouve que ça bouge depuis quelques temps et ça va continuer de bouger !" Pendant les différents chants, des crieurs de la compagnie Ocus annoncent au micro les petits mots laissés par des femmes dans une boîte, en amont du projet. Ce sont des mots sur ce que pense les femmes sur l'égalité hommes-femmes. "C'est là que vous verrez que les mots forts employés par toutes souhaitent faire bouger les lignes", conclue Sylviane.

Le public est venu en nombre pour écouter les chanteurs ce samedi après-midi © Radio France - Alexandre Frémont

Le spectacle est une sorte de chorégraphie. Les choristes partent du centre de la place de la Mairie et doivent se rendre sur les marches de l'Opéra lors de la première chanson. Une fois installé sur les marches, le chœur enchaîne les chants sous la direction des deux cheffes Perrine et Corrine. Pour finir, la dernière chanson, "Entendez" mêle musique et langue des signes, où tous les chanteurs ont rejoint le public au milieu de la place de la Mairie. Une belle communion pour Perrine, l'une des deux cheffes de chœur.

La musique permet de faire passer des message plus facilement

Les organisatrices de ce projet de chorale en plein air : de gauche à droite, Anaïs, Corinne et Perrine, félicitant les participants © Radio France - Alexandre Frémont

"L'égalité et l'équité de demain est à inventer ensemble et il ne sera plus question de domination des uns et des autres, explique Perrine. La lutte est à mener ensemble dans la joie et dans le plaisir et le chant permet tout ça en faite ! ", finit-elle, fière de la réussite du projet. Et elle peut l'être, puisque le public était nombreux ce samedi après-midi pour venir écouter les choristes. Au total, près de 400 choristes et presque autant de personnes dans le public ce samedi après-midi.