A Rennes, ils ouvrent leurs bars et restaurants ce week-end

Après un an de fermeture, des restaurateurs et gérants de bars à Rennes (Ille-et-Vilaine) ont décidé d'ouvrir leurs établissements ce samedi 13 et dimanche 14 mars. Ils répondent à l'appel du collectif "On va tous trinquer".

Ce vendredi 12 mars, tout le monde s'active dans le restaurant "L'ambassade" à Rennes. Le patron, Pierre Clolus, répond à l'appel du collectif "On va tous trinquer". Ce week-end, il va ouvrir son établissement, en promettant de faire respecter les gestes barrières.

Les bars offriront des boissons non alcoolisées aux passants et les restaurants des plats à emporter, mais Pierre Clolus l'assure. "Bien entendu aucun client n'ira à l'intérieur, et personne ne s’assiéra sur la terrasse. On veillera à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement."

On fête le triste anniversaire de notre fermeture, on ne veut pas être oublié - Pierre Clolus

"On est fatigué et triste de cette situation. Financièrement c'est difficile aussi, les aides arrivent certes, mais elles sont inégales et parfois en retard". Le restaurateur souhaite "reprendre le rythme" avant une possible réouverture.

A travers cette action, le gérant de "L'ambassadeur" souhaite entamer des discussions avec les passants et les élus locaux. "La Bretagne est une des régions les moins touchées par le coronavirus, on demande donc une régionalisation des mesures. Pour y arriver, on a besoin du soutien des élus locaux".

Pendant deux jours, d'autres restaurateurs et patrons de bars ouvriront leurs établissements autour de la place des Lices et de la place de la Parcheminerie.