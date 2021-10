A Rennes, la Croix-Rouge recherche en urgence des bénévoles

Le forum du bénévolat se tient ce mardi 5 octobre à Rennes. Une centaine d'associations seront de 10 heures à 18 heures à la halle Martenot. C'est gratuit et ouvert à tous et notamment à ceux qui sont prêts à s'engager bénévolement. Il y a énormément de besoins notamment à la Croix Rouge d'Ille-et-Vilaine. C'est le cas à Vitré, Fougères, Redon mais c'est à Rennes que la situation est la plus tendue.

Des dispositifs menacés

Il y a encore quelques années, la Croix-Rouge de Rennes rassemblait autour de 200 bénévoles. Ils ne sont plus que 120 aujourd'hui mais avec 80 personnes manquantes, c'est l'activité même de l'association qui est en danger. " La conséquence de ce manque, c'est qu'on va peut être devoir, et j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là, fermer ou réduire les horaires de certains dispositifs du fait du manque de bénévoles. On sera obligé de faire des choix " explique Xavier Leroux, le directeur de l'action sociale de la Croix-Rouge en Ille-et-Vilaine.

De plus en plus de bénéficiaires

Cette situation n'est pas tout à fait nouvelle, cela fait plusieurs années que les bénévoles sont moins nombreux mais la crise sanitaire l'a amplifiée. " La pandémie a changé le profil même du bénévolat. Nous avions, il fut un temps, beaucoup plus de retraités. À l'heure actuelle, ils s'engagent moins. On a eu par ailleurs, pendant la crise sanitaire, un afflux de jeunes et de personnes qui étaient en chômage partiel ou technique. Or, tout le monde a repris, les étudiants sont repartis. Il y a une forte baisse de ce bénévolat et d'un autre côté, on a une demande exponentielle des bénéficiaires. A un moment, ça pose un problème " constate Xavier Leroux.

Tous les profils recherchés

Les possibilités, lorsque l'on est bénévole à la Croix-Rouge, sont nombreuses : urgence et secourisme, maraude, distribution alimentaire, accueil, etc... " Il n'y a aucun profil arrêté. Évidemment, tout le monde est le bienvenu chez nous " explique Xavier Leroux qui précise que la plus grande urgence, actuellement, concerne le besoin de chauffeurs pour le samu social et la ramasse alimentaire.