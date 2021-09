A Rennes, le quartier du Blosne veut devenir un "territoire zéro chômeur"

Magali Boëté, bénévole et future salariée, la cheffe de projet Lucile Christien et Thierry Boussier, bénévole

Le quartier du Blosne à Rennes veut devenir un " territoire zéro chômeur de longue durée ". L'expérimentation existe désormais dans 60 territoires en France et notamment sur celui de Pipriac et Saint-Ganton au sud de l'Ille-et-Vilaine. C'était d'ailleurs l'un des premiers à se lancer en 2017 et c'est une vraie réussite. L'objectif de ce projet est de supprimer le chômage de longue durée sur un territoire à travers la création d'une entreprise à but d'emploi. Elle propose du travail en CDI à toutes les habitants volontaires, au chômage depuis plus d'un an. Ces emplois doivent répondre aux besoins du territoire et ne pas faire concurrence à ceux qui existent déjà. Pour les payer, on redirige les fonds publics destinés à ces chômeurs pour financer leurs emplois.

Des emplois pour plusieurs centaines de personnes

Le projet dans le quartier du Blosne, porté aujourd'hui par l'association BEST (Blosne Emploi Solidarité Travail), se prépare depuis deux ans déjà car il faut d'abord faire un état des lieux. " Le quartier est particulièrement touché par le chômage de longue durée. On a recensé à peu près un millier de personnes qui pourrait être concernées. Aujourd'hui , nous en avons 80 sur le projet qui se sont déjà portées volontaires pour être de futures salariées dans la future entreprise à but d'emploi. Néanmoins on sait qu'on va probablement touché au moins 200 à 300 personnes " explique Lucile Christien, la cheffe de ce projet "territoire zéro chômeur" qui précise que l'objectif est bien de recruter toutes les personnes qui seront volontaires. Personne ne sera laissé de côté.

La partie Est du quartier du Blosne et la zone artisanale Sud-Est sont concernées par ce projet - Ville de Rennes

"Inventer" des emplois

Il faut ensuite inventer et créer des emplois, des activités qui ne feront pas concurrence à des entreprises déjà existantes. " On part des compétences et des envies des personnes. A partir de ces compétences, on va, avec elles et avec nos partenaires, identifier les besoins du quartier. Les futurs emplois vont naître du croisement des deux " explique Lucile Christien. Ainsi, sont nés des projets de laverie solidaire, une offre de service pour les personnes qui ont du mal à se déplacer ou encore la création de navettes vers des zones d'emplois mal desservies par les transports.

Retrouver de la dignité

Et ces navettes Magali Boëté est bien partante pour les conduire, elle a la formation pour. Cette habitante du quartier, âgée de 50 ans cumule dix ans de chômage derrière elle avec quand même toujours des petits boulots à temps partiel mais les fins de mois sont difficiles. Elle est impliquée dans ce projet depuis le début : " ça me permettra d'avoir un complément de revenu et de pouvoir vivre dignement ". Redonner de la dignité à toutes ces personnes c'est aussi l'objectif de Thierry Boussier, un rennais qui n'habite pas le quartier mais qui a voulu lui aussi participer à cette aventure qui se monte. " Ce projet m'a plu, ça vaut la peine de s'engager parce que ça va déboucher sur du concret. C'est de l'innovation, de la solidarité et ce ne sont pas seulement des mots. On est tous mus par ce désir très fort d'avancer, de sortir ces personnes du chômage. Ce projet, c'est l'homme qui se relève et qui retrouve une place dans la société à travers un travail " explique t-il. Magali Boëté veut aussi convaincre les autres habitants qui pourraient être concernés. " J'essaie plutôt d'aller chez les habitants les plus éloignés de l'emploi parce que j'estime qu'il ne faut jamais laissé quelqu'un sur la route " raconte t-elle. Et c'est bien l'objectif de ce projet "territoire zéro chômeurs de longue durée". Le dossier de candidature devrait être envoyé dans le courant du premier semestre 2022.