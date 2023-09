À Rennes, les 10 salariés du centre ophtalmologique Alliance Vision ne sont plus payés

Le centre ophtalmologique Alliance Vision a ouvert en juin 2021 rue du Pré Botté à Rennes. Un peu plus deux ans plus tard, le site est fermé. Comme 14 autres en France, il a été déconventionné le 21 août par l’Assurance Maladie qui lui reproche des fraudes à hauteur de 20 millions d’euros.

Plus de salaires depuis le 31 août

Le 31 aout dernier, c'est par mail que les 10 salariés apprennent qu'ils ne seront pas payés. La direction leur assure qu’elle va déposer un dossier devant le tribunal judiciaire pour être déclarée en cessation de paiement, ce qui permettra aux salariés d’être payés par les assurances. "Aucun dossier n’est déposé. Les procédures ne sont pas du tout engagées au tribunal" se désole Morgane, une salariée dont le prénom a été changé pour préserver son anonymat. "Il nous faut un licenciement économique. La direction nous a bien informé qu’il n’y aurait pas de rupture conventionnelle. Si on démissionne ou si on abandonne notre poste, nous n’aurons pas droit au chômage".

L’angoisse pour l’avenir

Les 10 salariés viennent donc au travail du mardi au vendredi pendant 9h45 sans rien avoir à faire et sans salaire au bout. "On tente de s’occuper, on fait des jeux de société, on lit. Les journées sont extrêmement longues. C’est très difficile psychologiquement. On vit au jour le jour en espérant apprendre que le dossier est déposé et qu’on va pouvoir aller travailler ailleurs" raconte Morgane, qui, comme ses collègues, ne sait pas comment s’en sortir sans être payée. "Ça crée des tensions dans nos vies personnelles, on se demande comment on va payer l’électricité, le chauffage ou même l’essence qu’on doit mettre dans nos voitures pour aller travailler". Les salariés envisagent une action collective devant le conseil des prud'hommes.