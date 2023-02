À Rennes, les affaires de ski d'occasion s'arrachent en ressourcerie

Après-ski, combinaison, chaussures de ski : dans les rayons de la ressourcerie sportive L'Equipière, à Rennes, le matériel d'occasion pour partir à la neige occupe presque un quart des lieux en ce moment. "On a eu beaucoup de clients quand on a installé tous les équipements de ski en novembre, alors qu'il n'y avait pas encore de neige, et depuis ils viennent par vague, parfois en dernière minute pour les vacances", explique Estelle Rebeillon, fondatrice de la ressourcerie.

Jusqu'à 70% moins cher que du neuf

Pour ceux qui partent en famille, le gain financier peut être considérable en achetant de seconde main. "Les sports d'hiver sont déjà chers, donc quand il faut rajouter en plus l'équipement, avec les enfants... L'idée, c'est de trouver quelque chose d'abordable", souffle un père, venu faire essayer des combinaisons à sa fille et son fils, d'autant que "le matériel ne va servir qu'une saison".

Ce père de famille fait le plein d'affaires de ski d'occasion pour ses enfants qui partent à la neige pour la première fois © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

15 euros pour une combinaison adulte, 5 euros pour un pantalon d'enfant, ces prix réduits attirent les skieurs occasionnels ou ceux qui souhaitent éviter des achats directement en station. Il en est de même pour les équipements, skis, bâtons ou snowboards, qui partent tout de même moins vite que les vêtements, selon Estelle Rebeillon, notamment "car il y a beaucoup de départs en train". "Les clients se disent que ça vaut peut-être plus le coup d'acheter des skis à moindre coût, plutôt que les louer en station, précise le vendeur. On peut être à -70% pour une paire de skis qui est en état et fonctionne quand même."

Développer l'économie circulaire

Pour la ressourcerie, le but est aussi de développer des habitudes d'économie circulaire sur des achats pour lesquels c'est moins habituel. C'est cette démarche qui séduit Fanny, en pleine recherche d'un snowboard d'occasion pour sa fille : "on préfère acheter ici plutôt que louer, ça ne prendra pas trop de place, lance-t-elle. Je viens ici car je suis adepte du troc. Je préfère utiliser ce qui pourrait être jeté plutôt que de racheter du neuf, éviter de trop consommer."

"C'est plutôt incitatif de se dire qu'on s'équipe, et qu'en revenant de sa semaine de ski, on redépose les affaires ici pour ne pas encombrer les placards, car il n'y a pas d'enjeu financier", estime Estelle Rebeillon. De fait, certains clients ramènent des vêtements achetés quelques semaines plus tôt en boutique, pour permettre à d'autres d'en profiter ensuite. Si les équipements de ski les plus imposants, comme les skis, partent moins vite, d'autres comme les luges disparaissent vite des rayons une fois remis en vente.