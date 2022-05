A Rennes, les automobilistes souffrent de la hausse des prix des carburants

Les prix des carburants repartent à la hausse partout en France. Une augmentation de près de 8 centimes pour l'essence et le gazole. A Rennes, les automobilistes sont inquiets et tentent de trouver des solutions pour moins dépenser à la pompe.

Vous l'avez peut-être constaté en faisant le plein de votre véhicule : les prix des carburants ont de nouveau augmenté, partout en France. Prévoyez en moyenne 8 centimes de plus pour l'essence et le gazole. Gazole qui repasse au dessus de la barre des 1,9 euros par litre. Une hausse qui s'explique par le prix du baril qui augmente lui-même mais aussi par l'embargo européen sur le pétrole russe.

" L'essence c'est un tiers de mon budget par mois"

Alors à la pompe, chacun a sa technique pour dépenser le moins possible. "Dès que je dois faire le plein, je compare les prix des stations sur Internet. Ca ne me prend pas beaucoup de temps et au moins je peux économiser un petit peu", confie Jean-Pierre, 75 ans. De son côté, Maria s'estime chanceuse : elle profite de la voiture de son entreprise en semaine. Mais arrivé le week-end, la rennaise est bien obligée d'utiliser son propre véhicule. "J'habite loin de la ville, je n'ai pas le choix que d'utiliser ma voiture. Je mets quand même plus de 30 euros d'essence entre le samedi et dimanche. C'est moins que d'autres conducteurs mais ça représente quand même une petite somme pour moi …" Idem pour Amélie, étudiante de 22 ans.

"J'utilise le plus possible les transports en commun mais je dois malgré tout faire le plein une fois par mois. Ca me coûte 75 euros … c'est le tiers de mon budget par mois."

Les auto-écoles en difficulté

Les particuliers ne sont pas les seuls à souffrir de la hausse des prix à la pompe. Les professionnels sont aussi en difficulté, notamment les auto-écoles. L'augmentation du prix de l'essence touche directement le portefeuille des élèves et leurs parents.

"Les prix ont tellement monté et surtout si vite, que nous avons dû augmenter les prix des leçons de conduite"

, confie Kévin, moniteur auto-école à Rennes. "Je fais le plein tous les 4 jours environ. La voiture a certes un petit réservoir, 45 litres, mais je dépense quand même plus de 75 euros à chaque plein. Il fallait donc compenser notre perte, même si nous le faisons à contrecœur." Pour le moment, Kévin n'a pas perdu d'élèves mais il est inquiet pour l'avenir. "Si tout continue d'augmenter comme ça, les gens vont faire des choix dans leurs dépenses. Certains sacrifieront peut-être les leçons de conduite …"