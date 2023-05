À Rennes, les "Jardins du cœur" permettent un retour à l'emploi

A Rennes, dans le quartier Villejean, une quinzaine de personnes cultivent à l'année des légumes aux "Jardins du cœur", le potager des Restos du cœur. Ces produits sont ensuite distribués dans les 17 centres de distribution alimentaire des Restos en Ille-et-Vilaine. Mais ce grand terrain loué par l'association permet aussi, et surtout, à ces personnes de retrouver un travail, bien souvent après une longue période sans emploi. Ici, elles sont salariées en tant que maraîchers.

Laurence, à gauche, et Barbara, à droite, encadrent les apprentis maraîchers. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"Nous avons des gens qui sont ce qu'on appelle très éloignés de l'emploi, qui ont été, pour diverses raisons, au chômage ou qui ont été gens de la rue. On recrute également des personnes qui sortent de prison ou des migrants", explique Laurence Leroc, la responsable des "Jardins du cœur". Parmi eux travaille Christophe, il est arrivé en février dernier. Pendant des mois, il n'a touché que le RSA : "Le temps de m'organiser et de repasser mon permis, c'est vrai que c'est l'opportunité de pouvoir tout mettre en place avec un accompagnement bien approprié.

Une rampe de lancement

Ici, plus de deux hectares sont cultivés sur les trois hectares de terrain loués à la municipalité de Rennes. "Quand je travaille tous les matins, je suis content comme tout, sachant qu'on part vraiment de la graine à la récolte. C'est génial !" ajoute Christophe devant la serre de tomates anciennes, plantées pour juillet.

Aux jardins du cœur, plus de deux hectares sont cultivés. On y trouve 37 variétés de légumes différents. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Les apprentis maraîchers sont encadrés par des professionnels, comme Barbara : "On les accompagne sur les premiers gestes en maraîchage, sur comment planter, comment récolter, comment désherber. Mais derrière le fait d'être en contact avec la nature, ça, ça vient tout naturellement."

La production est ensuite distribuée à des bénéficiaires des Restos du coeur, c'est plus qu'un travail pour Lise, sans emploi pendant des mois : "Ça fait plaisir de se dire que derrière, il y a des gens qui vont pouvoir récupérer les produits, de bons produits en plus !" Car ici, on cultive sans pesticides et sans produits phytosanitaires. En 2022**,** les salariés ont produit 28 tonnes de légumes à destination de l'association.