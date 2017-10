A Rennes, plus de beurre chez Cora: les producteurs de lait ne veulent pas être pointés du doigt

Dans les étals des grandes surfaces, le beurre commence à manquer. Chez Cora, à Pacé près de Rennes, le stock a carrément fondu. Une dizaine de producteurs de lait de la FDSEA et des JA a fait une descente, ce jeudi, dans le supermarché

Le rayon est quasi vide dans le supermarché Cora de Pacé. Une affiche annonce "rupture sur le beurre" et évoque "la baisse de collecte de lait". L'explication ne plaît pas aux producteurs. "Arrêtons de mettre toute la faute sur le dos des paysans parce que ce n'est pas çà!", proteste le président de la section laitière de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, Frédéric David. Un producteur de lait arrache les affichettes pour y coller celles des deux syndicats agricoles: " Ce magasin manque de beurre parce qu' il ne veut pas le payer à son juste prix".

Croyez-moi, vous n'êtes pas près d'avoir du beurre!

En l’absence du directeur, le chef de rayon à des difficultés à expliquer la pénurie de beurre: "Les fournisseurs ne nous livrent pas. Nos frigos sont vides, nos réserves aussi.C'est une catastrophe pour nous et on ne sait pas pourquoi!". Le rayon du beurre est vide chez Cora mais pas celui des grandes surfaces voisines. Pourquoi? "Parce qu’elles ont accepté des hausses et donc, elles, sont livrées.", assure Frédéric David. En juin, les groupes Leclerc et Système U ont, en effet, révisé leur prix d’achat auprès des laiteries. Pas les autres. "Et ceux qui n'ont pas accepté les hausses, croyez-moi, vous n'êtes pas près d'avoir du beurre!". En clair, les transformateurs feront leur commerce ailleurs.

Quant aux clients, ils ne peuvent que constater le vide des étagères. Il ne reste que quelques plaquettes de beurre Agrilait. La marque locale continue d’approvisionner le supermarché. "C'est nous, consommateurs, qui créons cette pénurie de beurre. On se jette dessus.", reconnaît une ménagère. Elle part avec deux plaquettes de 500g. "Je n'en ai pas besoin de deux mais, bon, je cuisine au beurre, moi!".