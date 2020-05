A Rennes, PSA La Janais reprend sa production avec une seule équipe au lieu de quatre

Ce lundi 18 mai, c'est jour de reprise à l'usine PSA La Janais à côté de Rennes. Le construction automobile fait revenir une seule équipe de salariés au lieu de quatre. La production est donc relancée mais de façon limitée à cause du protocole sanitaire à respecter.

Comme beaucoup d'entreprises, l'usine PSA La Janais à côté de Rennes a dû fermer ses portes le 16 mars dernier à cause du confinement. Deux mois plus tard, certains salariés retrouvent le site breton ce lundi 18 mai. Ici aussi un protocole sanitaire strict a été mis en place expliquait sur France Bleu Armorique, le directeur de l'usine.

Une reprise partielle avec une équipe au lieu de quatre habituellement

Stéphane Gélas précise "qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation donc cette semaine, nous allons accueillir notre première équipe sur les quatre". Ce lundi, 200 volontaires vont démarrer l'emboutissage. Puis mercredi, 600 salariés (au lieu de 3.500 en temps normal NDLR) sont attendus pour l'emboutissage, le ferrage et le montage des véhicules.

"D'abord, il va falloir apprendre le protocole sanitaire mis en place par PSA, cela nécessite des changements de nos comportements, et pour protéger les salariés, cette formation va prendre du temps", explique le directeur du site breton sur France Bleu Armorique. Les autres équipes ne devraient donc pas revenir tout de suite à PSA La Janais.

"Il faut aussi surveiller la reprise du marché automobile, selon Stéphane Gélas. Depuis le 11 mai, les points de revente rouvrent et nous avons des signes encourageants de reprise".

140 véhicules par jour au lieu de 190

Dès mercredi 20 mai, avec une équipe pleine, 140 véhicules seront produits chaque jour à PSA La Janais au lieu de 190 avant la crise sanitaire et la mise en place du protocole de sécurité. "Il y a une perte de production, reconnait le directeur du site ,à cause du nettoyage, et de la désinfection obligatoires, mais petit à petit nous allons remonter vers les 190 véhicules par jour".

Avant l'arrêt de la production à cause de la crise du coronavirus, avec quatre équipes, ce sont 500 voitures qui sortaient des lignes de production de PSA La Janais.