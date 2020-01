A Rennes, une manif aux flambeaux contre la réforme des retraites

Rennes, France

Comment mettre sous les projecteurs un mouvement qui s'essouffle. Alors que la plupart des grèves ont cessé, l'intersyndicale cherche à prolonger la mobilisation contre la réforme des retraites. "Retraite au flambeau, retraite en lambeau" sera le slogan jeudi soir porté par l'intersyndicale réunie contre la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus dans les rues de Rennes, Saint-Brieuc et Vannes à la tombée de la nuit. Il s'agit d'une heure inhabituelle pour une manifestation qui ne l'est pas moins.

Attirer des manifestants jusqu'ici absents

Les organisateurs appellent à venir munis de lampes, de vêtements lumineux. L'intersyndicale veut être visible à tout prix, histoire de remettre en lumière leur combat et de maintenir la pression sur le gouvernement. C'est bien l'idée de ce dispositif inédit. Une nouveauté qui fait peur à certains organisateurs. A Rennes où les jeudi soirs sont habituellement déjà festifs, la CGT espère pour sa part que ce rassemblement restera pacifique. Le syndicat veut attirer des manifestants jusqu'ici absents des cortèges et également faire revenir des familles et des salariés de petites entreprises ou du privé.

Cette marche lumineuse se veut apaisée. Les militants souhaitent en revenir aux revendications et faire oublier la casse qu'a connu Rennes en décembre dernier. La police annonce de son côté qu'elle mettra en place un dispositif spécial.

A Rennes, le cortège se donne rendez vous Esplanade Charles de Gaulle à 18h.